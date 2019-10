El barrio de Gamonal, en pie de guerra por las urgencias Los vecinos rechazan los ajustes de la Consejería y preparan movilizaciones

Las nuevas medidas para reordenar las urgencias de Atención Primaria en Burgos no han sido bien encajadas por los vecinos. De hecho, ya han acordado una manifestación para el 8 de noviembre en la que pedirán que se reabra el Punto de Atención Continuada de Gamonal, cerrado hace unos días, y se mantenga el de San Agustín, en el otro extremo de la ciudad. Mientras tanto, desde la Delegación de la Junta de Castilla y León se considera que el servicio de urgencias de Primaria ha mejorado, con el mantenimiento de uno de los dos puntos de atención permanente y la prestación de este servicio en el resto de centros de salud todas las tardes entre semana.

Una asamblea abierta celebrada en Gamonal el pasado martes acordó pedir que se mantenga la situación anterior, con el Centro de Salud del barrio prestando servicio de urgencias diurno y completado con el de San Agustín con horario de día y noche, incluso los fines de semana. Los asistentes, que abarrotaron el salón de la Casa de Cultura acordaron convocar una manifestación el 8 de noviembre, aunque también se recogerán firmas, habrá concentraciones todos los martes ante los dos centros implicados. Además, exigen la dimisión del Gerente de Atención Primaria y la Consejera de Sanidad, a la que consideran responsable última «porque no parece que una decisión de esta envergadura se haya tomado sin su conocimiento», explica Ángel Alonso, presidente del Consejo de Barrio de Gamonal.

«Condiciones lamentables»

Entre los motivos para que el Centro de Salud de Gamonal deje de prestar el servicio de urgencias continuado durante el día destaca la oposición de los enfermeros a seguir ofreciendo ese servicio en «condiciones lamentables», en un sótano que consideran que no reúne condiciones adecuadas. Los portavoces vecinales reconocen que no se puede obligar a nadie a trabajar en malas condiciones. Sin embargo, uno de ellos, Francisco Cabrerizo, recuerda que el Centro de Salud está en malas condiciones porque no se ha invertido nada en mantenerlo durante años. Además, señala que hay otros en el barrio de construcción más reciente.

Desde la Delegación Territorial de la Junta se asegura que con la reorganización de urgencias mejora el servicio. Ahora sólo queda un centro de atención permanente todos los días del año, pero, a cambio, todos los centros de salud sumarán a las urgencias de mañana un servicio que atenderá de 15.00 a 20.00 entre semana. Sin embargo, los vecinos recuerdan que solo el barrio de Gamonal, el más populoso de Burgos, tiene unos 60.000 vecinos. El principal problema se produce la tarde del viernes y los fines de semana y festivos, cuando tendrán que acudir al único Centro de Salud que presta servicio, el de San Agustín, o a Urgencias del Hospital.