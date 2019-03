Ábalos ve en la propuesta de armas de VOX una «película de far west» El secretario de Organización del PSOE asegura que las «ocurrencias» de la formación de Santiago Abascal «no pueden situar la agenda política»

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha tachado de «ocurrencia» la propuesta de VOX sobre el uso de armas, al mismo tiempo que se ha preguntado «cuál es el problema» de España para «plantear alguna cuestión de película de far west».

Ábalos, que ha recibido este miércoles en Guisando (Ávila) uno de los Premios Gredos en su trigésima edición, ha comentado a los periodistas que «las ocurrencias de esta formación ultraderechista no pueden situar la agenda política».

«Si hay una propuesta seria, la debatimos, pero no van a marcar una campaña que al final puede caer en el absurdo y acabar hablando de lo que no interesa en este país a nadie», ha argumentado Ábalos, que ha dicho no querer dar «ninguna importancia a esta cuestión», informa Efe.

En este contexto, ha dicho desconocer «cuál es el problema de este país para plantear alguna cuestión de película de far west», ha apuntado el ministro, antes de añadir: «Sé que le van mucho las película, pero este país se enfrenta a algo que es el futuro de España». «Hace falta un poquito de seriedad», ha concluido el secretario de Organización del Partido Socialista