VOX defiende el sector cinegético como motor económico y social y acusa a Page de incumplir el Pacto por la Caza

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha por la provincia de Ciudad Real, Luis Blázquez, ha defendido la importancia del sector cinegético como «actividad fundamental para la economía y la sociedad regional». Lo ha hecho durante su visita a la inauguración de la Feria Nacional de Caza, Pesca y Turismo, uno de los principales eventos del sector en España, donde ha estado acompañado por el diputado regional Iván Sánchez.

Blázquez ha destacado el compromiso de su formación con los cazadores, asegurando que «desde VOX promovemos la caza como una actividad socialmente reconocida y necesaria; por eso, trabajamos de la mano del sector y siempre hemos defendido los intereses de nuestros cazadores».

El diputado ha recordado que la actividad cinegética en Castilla-La Mancha moviliza más de 600 millones de euros al año, lo que representa el 1,7% del PIB regional. Además, genera cerca de 14.000 empleos anuales, de los cuales 6.500 son fijos en puestos vinculados a la gestión, crianza y aprovechamiento de especies cazables. «La caza no solo es esencial para la gestión de especies y la conservación del patrimonio natural, sino que constituye un motor de desarrollo económico y social en toda España», ha subrayado.

Frente a lo que ha calificado de «ataques del ecologismo radical y el animalismo», Blázquez ha instado al Gobierno regional a posicionarse en defensa del sector. «Intentan asfixiar a un sector vital para la supervivencia de las zonas rurales», ha denunciado.

También ha criticado las limitaciones procedentes de Bruselas, señalando que «la caza es un eje vertebrador del medio rural y seguiremos defendiéndola, tanto en España como en Bruselas». En este sentido, ha reiterado el rechazo de VOX a las restricciones derivadas de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Por último, Blázquez ha reprochado al presidente autonómico que «más de tres años después de la firma del Pacto por la Caza, Page sigue incumpliendo sus compromisos». Asimismo, ha considerado que el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta y responsable de las políticas medioambientales del Gobierno de Sánchez supone «una nueva traición al campo y a la caza española».