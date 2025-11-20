El jurado declara culpable de tres asesinatos al autor confeso del crimen de Chiloeches (Guadalajara)

El jurado popular ha declarado este jueves por unanimidad culpable de triple asesinato, robo con violencia y daños por incendio a Fernando P. S., autor confeso del crimen cometido la madrugada del 13 de abril de 2024 en un chalé de Chiloeches (Guadalajara), donde fueron ... asesinados el matrimonio Villar Fernández y su hija de 22 años.

Según el veredicto, Fernando P. S., de 29 años, irrumpió en la vivienda mientras las víctimas dormían y las atacó con una bayoneta con la que acabó con la vida de un matrimonio y la hija de ambos. Tras el crimen, provocó un incendio en la casa.

En cuanto a los otros dos acusados, el jurado ha considerado a David M. A. culpable como cómplice de robo con violencia, aplicándole la atenuante de confesión por su colaboración en la investigación. Por su parte, Cristian B. M., que era novio de la hija asesinada en el momento de los hechos, ha sido declarado culpable como cooperador del robo con violencia, quedando descartada la aplicación de atenuantes.

La Fiscalía ha mantenido la solicitud de prisión permanente revisable para el principal acusado, para el que pide también cinco años de prisión por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma, y tres años por el delito de incendio.

Para el exnovio de la hija asesinada la Fiscalía ha mantenido la petición de cinco años de cárcel como cooperador necesario, y para David M.A, la pena de 3 años y seis meses de cárcel como cómplice de robo con violencia.

Por su parte, la acusación particular ha mantenido su petición de penas salvo para David M.A, que se ha adherido a la petición de pena solicitada por la fiscal del caso debido a que el jurado le ha considerado cómplice y no cooperador necesario. Por tanto, para el principal encausado esta parte mantiene la petición de pena de prisión permanente revisable por la muerte de Laura, la hija de 22 años, así como 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos del matrimonio. Además añade 5 años por robo con fuerza y tres años por los daños del incendio.

Por su parte, la defensa del principal acusado ha solicitado la pena mínima para cada delito y ha argumentado que no se le puede aplicar la prisión permanente revisable «ya que sería en contra de reo por jurisprudencia anterior que está prohibido por el Tribunal de Derechos humanos».

El juicio ha quedado visto para sentencia, a la espera de que la magistrada determine las penas correspondientes en función del veredicto emitido por el jurado tras dos días de deliberación.