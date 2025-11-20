Suscribete a
El jurado declara culpable de tres asesinatos al autor confeso del crimen de Chiloeches (Guadalajara)

El tribunal popular le halla también culpable de robo con violencia y de los daños provocados por el incendio. En el caso de David M. A., el jurado le declara cómplice de robo con violencia y le aplica la atenuante de confesión, mientras que Cristian B. M., exnovio de la joven asesinada, es considerado como cooperador del robo con violencia

Triple crimen de Chiloeches: el padre recibió 29 puñaladas; la madre, 14 y la hija fue degollada

EFE

F.F.

Toledo

El jurado popular ha declarado este jueves por unanimidad culpable de triple asesinato, robo con violencia y daños por incendio a Fernando P. S., autor confeso del crimen cometido la madrugada del 13 de abril de 2024 en un chalé de Chiloeches (Guadalajara), donde fueron ... asesinados el matrimonio Villar Fernández y su hija de 22 años.

