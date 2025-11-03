UGT alerta del «grave deterioro» del parque móvil de ambulancias en Guadalajara y advierte de riesgos para pacientes y profesionales

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado el envejecimiento y la falta de renovación del parque móvil de ambulancias en la provincia de Guadalajara, un deterioro que califica de «grave» e incluso de «crítico», y que -según advierte- supone un riesgo para ... la seguridad de pacientes, profesionales y ciudadanos.

El sindicato alerta de las deficiencias mecánicas en numerosos vehículos, algunos de los cuales superan los 800.000 kilómetros y los nueve años de antigüedad, cuando la vida útil de una ambulancia es de 10 años. Esta situación, señala, se traduce en averías constantes y en un equipamiento defectuoso, lo que compromete la atención sanitaria.

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, lamenta que tanto la empresa adjudicataria como el Sescam son conocedores de estos problemas, «como también lo son de las carencias de personal para cubrir las guardias y los refuerzos por bajas u otras causas».

Durante meses, UGT ha venido denunciando la falta de médicos y otros profesionales sanitarios en las UVI móviles de la provincia, una carencia que -según el sindicato- pone en riesgo la eficacia del servicio de emergencias.

«Esta falta de trabajadores y trabajadoras hace que se estén autorizando turnos de más de 24 horas -una práctica inasumible en un servicio de emergencias- o que se estén utilizando a empleados del transporte programado para el urgente, con la sobrecarga que ello representa para el trabajador y los perjuicios que implica también para el paciente: retrasos en las altas hospitalarias, en los traslados a consultas o a tratamientos y en la atención a los pacientes más vulnerables», ha denunciado Peiró.

«Bloqueo del nuevo concurso»

Desde UGT se subraya que el bloqueo en la adjudicación del nuevo concurso de transporte sanitario está agravando aún más la situación del servicio en Guadalajara. El sindicato critica que el Sescam siga sin resolver la licitación y que desde la última mesa de contratación, celebrada en junio, no se haya ofrecido ninguna información oficial.

«La provincia de Guadalajara no se merece un transporte sanitario en estas condiciones», recalca la organización sindical, que reclama la renovación inmediata de la flota de ambulancias, la contratación de personal suficiente para garantizar la cobertura de todos los servicios, el cumplimiento estricto de los turnos legales y transparencia por parte del Sescam en el proceso de adjudicación del nuevo contrato.