UGT alerta del «grave deterioro» del parque móvil de ambulancias en Guadalajara y advierte de riesgos para pacientes y profesionales

El sindicato denuncia vehículos con más de 800.000 kilómetros, turnos de más de 24 horas y la falta de personal sanitario, y acusa al Sescam de bloquear la adjudicación del nuevo concurso de transporte sanitario

El sindicato alerta de las deficiencias mecánicas en numerosos vehículos, algunos de los cuales superan los 800.000 kilómetros j. javier ramos

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado el envejecimiento y la falta de renovación del parque móvil de ambulancias en la provincia de Guadalajara, un deterioro que califica de «grave» e incluso de «crítico», y que -según advierte- supone un riesgo para ... la seguridad de pacientes, profesionales y ciudadanos.

