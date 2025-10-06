Los trabajadores del transporte sanitario están que trinan con el Sescam: «Vamos a la precarización»

Los más de 2.000 trabajadores del transporte sanitario de Castilla-La Mancha están que trinan con el Sescam. Los sobres del nuevo contrato de adjudicación del servicio se abrieron en junio y, de momento, sigue sin saberse nada sobre cuáles serán las empresas adjudicatarias. Y pasa que, mientras tanto, los profesionales llevan mucho tiempo con el sueldo «congelado» y tienen que echar 2.184 horas anuales. «Hay que subir salarios y bajar la jornada laboral», ha dicho este lunes CCOO, que ha dado una rueda de prensa para explicar con detalle cuál es la realidad del sector.

En la actualidad, Digamar es la empresa que presta el servicio en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara; José María San Román lo hace en Toledo y una UTE en Cuenca. «Vamos a la precarización», denuncia el sindicato, que asegura que «se está dando un mal servicio» porque, entre otros motivos, «los vehículos están destrozados y no se sustituyen».