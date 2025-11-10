Triple crimen de Chiloeches: el padre recibió 29 puñaladas; la madre, 14 y la hija fue degollada

El matrimonio formado por Ángel y Elvira, junto a su hija Laura, fue «brutalmente asesinado» en la madrugada del 13 de abril de 2024 en su vivienda unifamiliar de Chiloeches (Guadalajara). Según ha detallado Julia Fernández, la fiscal en la primera sesión del juicio con ... jurado popular —que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara hasta el 19 de noviembre—, las víctimas recibieron un total de 50 puñaladas: 43 dirigidas al matrimonio y 7 a la joven.

El autor material del crimen, Fernando P. S., actuó durante un robo que él mismo había planificado desde el mes de febrero, en colaboración con Christian, novio de Laura, con quien mantenía «una relación intermitente». De acuerdo con el Ministerio Fiscal, Christian proporcionó a Fernando información detallada sobre las rutinas de la familia, la distribución de la vivienda y la ubicación de los objetos de valor, con el objetivo de hacerse con una valiosa colección de relojes y dinero en efectivo.

El robo se produjo alrededor de la una y media de la madrugada, momento en el que el acusado sabía que todos dormían. Fernando saltó la valla perimetral y accedió a la vivienda por la puerta de la terraza de la cocina, armado con una bayoneta de 39 centímetros y una navaja. Desde allí se dirigió al dormitorio principal, donde se encontraban los objetos de valor.

El ruido que provocó durante la búsqueda del botín despertó a Ángel, quien «completamente desnudo» se levantó de la cama y fue atacado. El acusado le causó heridas letales que afectaron al corazón, al intestino y al diafragma. A continuación, atacó a Elvira, que permanecía en la cama, asestándole 14 puñaladas, una de las cuales le perforó los pulmones. Su hija Laura intentó huir por las escaleras, pero fue alcanzada por Fernando, que le asestó siete cuchilladas, una de ellas en la zona cervical, seccionándole vasos y nervios vitales.