Triple crimen de Chiloeches: el padre recibió 29 puñaladas; la madre, 14 y la hija fue degollada

La defensa del acusado alega para la rebaja de la pena de su cliente el consumo de estupefacientes, el modo en que se produjo la muerte del progenitor y la consignación de 20.000 euros para el hermano, el único superviviente

Momento del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadaljara
Elisabeth Bustos

El matrimonio formado por Ángel y Elvira, junto a su hija Laura, fue «brutalmente asesinado» en la madrugada del 13 de abril de 2024 en su vivienda unifamiliar de Chiloeches (Guadalajara). Según ha detallado Julia Fernández, la fiscal en la primera sesión del juicio con ... jurado popular —que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara hasta el 19 de noviembre—, las víctimas recibieron un total de 50 puñaladas: 43 dirigidas al matrimonio y 7 a la joven.

