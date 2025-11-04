Toledo ya cuenta con su propio mapa del amianto para planificar la retirada del material en edificios públicos y privados

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado hoy durante el Debate sobre el Estado del Municipio que la ciudad «ya cuenta con su propio mapa de amianto, gracias a un trabajo científico pionero que permitirá planificar la retirada de este material en edificios ... públicos y privados».

Velázquez ha recordado que el compromiso del Gobierno municipal era «pasar de la medición a la acción en la lucha contra el amianto y hemos cumplido», una promesa que asumió tras la celebración del Congreso Nacional del Amianto el pasado año. Este estudio, ha explicado, ha sido realizado con tecnología de teledetección, «que permite localizar con precisión la presencia de este material en instalaciones públicas y privadas».

Según ha detallado el alcalde, esta nueva herramienta permitirá al Ayuntamiento planificar la retirada del amianto en los espacios municipales y ofrecer información a los propietarios particulares para que adopten las medidas de seguridad necesarias.

Noticia Relacionada Carlos Velázquez centrará en los hechos cumplidos su debate del Estado del Municipio de Toledo en el ecuador de la legislatura Valle Sánchez La alargada sombra de Tolón sobrevolará este martes en la primera sesión por las reivindicaciones al Gobierno de España para la ciudad

Velázquez ha subrayado que ya se han llevado a cabo actuaciones para eliminar este material en diferentes puntos de la ciudad, «como en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la Escuela Central de Educación Física». Además, ha recordado que el Ayuntamiento «actuó con responsabilidad en la paralización temporal de las obras del cuartel de la Guardia Civil, cuando se detectó riesgo medioambiental».

«Si queremos construir un mejor futuro para las generaciones presentes y futuras, debemos conseguir una ciudad más amable, y Toledo avanza con paso firme en ese compromiso», ha afirmado el alcalde.