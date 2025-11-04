Suscribete a
Toledo ya cuenta con su propio mapa del amianto para planificar la retirada del material en edificios públicos y privados

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, anuncia en el Debate sobre el Estado del Municipio que el estudio realizado mediante un sistema de teledetección y está concluido. Asegura que el informe localiza con precisión el amianto en la capital regional y servirá para planificar su eliminación de forma segura

El alcalde Carlos Velázquez, durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio
F.F.

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado hoy durante el Debate sobre el Estado del Municipio que la ciudad «ya cuenta con su propio mapa de amianto, gracias a un trabajo científico pionero que permitirá planificar la retirada de este material en edificios ... públicos y privados».

