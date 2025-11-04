Velázquez anuncia un convenio con Junta y Diputación para desbloquear la estación de autobuses de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio la firma de un convenio «a tres bandas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo» para dar una « ... solución definitiva» a la situación de la estación de autobuses, un asunto «pendiente desde hace años».

Velázquez ha asegurado que su modelo de gestión se basa «en los hechos y la planificación», con el objetivo de «mejorar el presente con acciones concretas, porque solo así garantizamos el futuro». En su opinión, «solamente gobernando con planificación podremos afrontar los grandes retos de la ciudad».

El regidor ha reivindicado que «cuando se trabaja con sentido de ciudad, los resultados llegan», y ha defendido que la cooperación institucional es «la única vía posible para que Toledo avance». En esta línea, ha afirmado que «los grandes proyectos de la legislatura avanzan a buen ritmo» y que la capital «ha dejado atrás la parálisis del pasado». «Lo importante hoy es que hemos cumplido y los anuncios que hicimos el año pasado se están cumpliendo, hemos afrontado los retos sin mirar para otro lado, y eso no era fácil», ha subrayado.

Recuperación del Campo de Fútbol Carlos III

Entre los hitos destacados, Velázquez ha puesto el acento en la recuperación del Campo de Fútbol Carlos III, «un proyecto largamente esperado por los toledanos y que pronto será una realidad, una deuda moral con la ciudad y con el deporte toledano». «Les puedo asegurar que dentro de muy poco volveremos a ver a los niños jugar en ese campo», ha añadido.

El alcalde ha atribuido este avance a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha, ejemplo —ha dicho— de una cooperación institucional que «deja a un lado las siglas y los intereses partidistas».

Velázquez ha recordado también el proyecto 'Toledo Emerge', que ha calificado como «el proyecto más ambicioso de la historia reciente de la ciudad para la recuperación de edificios emblemáticos del Casco Histórico». En este ámbito, ha avanzado que ya se ha adjudicado el proyecto y la gestión del futuro Centro Cultural San Ildefonso, que se convertirá en un Centro Gastronómico Provincial, y que el Consorcio de la Ciudad de Toledo «está finalizando la redacción del proyecto de rehabilitación de Alamillos del Tránsito».

«Se trata de proyectos complejos, pero que avanzan según lo previsto, porque la parálisis ha quedado atrás», ha afirmado.