Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
Una de las testigos, Esmeralda Rasillo, confirma que el fiscal modificó «cuatro veces» sus móviles

Velázquez anuncia un convenio con Junta y Diputación para desbloquear la estación de autobuses de Toledo

El alcalde confirma en el Debate sobre el Estado del Municipio la adjudicación del proyecto del Centro Cultural San Ildefonso que se convertirá en un Centro Gastronómico Provincial

Carlos Velázquez centrará en los hechos cumplidos su debate del Estado del Municipio de Toledo en el ecuador de la legislatura

Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la segunda jornada

Las escaleras mecánicas de la estación autobuses llevan años rotas
Las escaleras mecánicas de la estación autobuses llevan años rotas ABC

F.F.

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio la firma de un convenio «a tres bandas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo» para dar una « ... solución definitiva» a la situación de la estación de autobuses, un asunto «pendiente desde hace años».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app