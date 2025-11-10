Suscribete a
Toledo celebra 20 años de alta velocidad sumando a la línea ferroviaria la tecnología ERTMS, las más avanzada de Europa

El ramal Madrid-Toledo celebra el próximo 15 de noviembre dos décadas de servicio, que ha transportado a 30 millones de viajeros

El AVE a Lisboa tendrá la estación en Toledo frente al centro comercial 'Luz del Tajo'

En 2003, el entonces presidente José María Aznar protagonizó el acto simbólico de colocación de la primera traviesa del AVE, en plena precampaña, gesto que generó críticas por su carga electoral H. Fraile

Javier Guayerbas

Toledo

El 15 de noviembre de 2005 Toledo estrenaba su conexión de alta velocidad con Madrid. En apenas media hora, la capital castellanomanchega quedaba unida con el corazón político y económico del país. Aquella jornada, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, simbolizaba la culminación de ... un proyecto largamente esperado que transformó la movilidad y el desarrollo de la ciudad.

