El AVE a Lisboa tendrá la estación en Toledo frente al centro comercial 'Luz del Tajo'

El Ministerio de Transportes ya ha tomado la decisión que Toledo lleva esperando meses y que supone definir el trazado definitivo del tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Lisboa a su paso por Toledo.

Después de meses de incertidumbres y de ... dimes y diretes, el acuerdo entre el Gobierno regional y el Ministerio ya está cerrado. La razón de que aún no haya trascendido públicamente radica en la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de convocar elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre. Un 'silencio administrativo' que persigue la ansiada alta velocidad no se convierta en un elemento clave del debate electoral en la comunidad autónoma vecina.

Sin embargo, en Toledo los tiempos son otros. Por eso, en las últimas semanas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha ido deslizando algunas declaraciones en las que ha dejado entrever que el acuerdo con el departamento ministerial de Óscar Puente está «al alcance de la mano».

Esta mañana, sin ir más lejos, Page deslizó nueva información sobre el futuro de la alta velocidad en la capital regional al avanzar que la estación del barrio de Santa Bárbara se mantendrá en servicio, preservando su valor simbólico y funcional para Toledo.

Asimismo, el presidente autonómico ha señalado que la capital regional dejará de ser «estación término». «La nueva línea de alta velocidad va a cambiar la historia de la ciudad, sin dañar su patrimonio ni su sostenibilidad ambiental», explicó.

Pero, en qué se traducen sus declaraciones, todavía pronunciadas en un tono críptico para dar pistas pero sin desvelar la respuesta a las alegaciones presentadas en su día por la Junta y el Ayuntamiento de Toledo.

Según ha podido saber ABC, el Ministerio, siguiendo el criterio defendido por el Gobierno regional, ha terminado por descartar la alternativa denominada 'Toledo Central', que incluía la construcción de un viaducto sobre el Tajo desde Huerta del Rey hasta Safont, cuyo tablero supondría un gran impacto sobre las visuales del Casco histórico dado su proximidad a la ciudad histórica. Además, la propuesta diseñaba un falso túnel que discurría encajonado entre el estadio de fútbol y el pabellón polideportivo Javier Lozano y que fue calificado en su día por la Junta como «montaña rusa o scalextric».

La decisión se aleja también de la alternativa propuesta en el período de alegaciones por el Ayuntamiento llamada 'Toledo-AVE', puesto que la administración municipal abogaba sólo por construir un apeadero frente al centro comercial

El trazado definitivo se parecerá más a la otra alternativa que dibujaba el estudio informativo, denominada 'Toledo Exterior', aunque con cambios sustanciales. El principal es que la segunda estación con la que contará Toledo -la de Santa Bárbara se mantendrá como hasta ahora para dar servicio a los viajeros del Avant Madrid-Toledo no se ubicará a la altura de las fábricas de Alcáliber y Schweppes Suntory, es decir, a la altura de la cuarta rotonda del Polígono, muy lejos, por tanto, del centro de la ciudad.

La alternativa que verá la luz pasa por ubicar la segunda estación frente al centro comercial 'Luz del Tajo'. La decisión se aleja también de la alternativa propuesta por el Ayuntamiento llamada 'Toledo-AVE', puesto que la administración municipal abogaba sólo por construir un apeadero frente al centro comercial para que Santa Bárbara se quedará como única estación.