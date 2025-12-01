Un trabajador herido tras precipitarse desde tres metros de altura en una obra en Talavera

Un hombre de 43 años de edad ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde una altura de tres metros mientras trabajaba en una obra en Talavera de la Reina (Toledo).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el accidente se ha ... producido a las 11.38 horas en una obra ubicada en la calle Aguadores.

El herido ha sido trasladado en una UVI hasta el hospital de Talavera. En el lugar también han estado presentes efectivos de Policía Local y Policía Nacional.

