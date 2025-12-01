Suscribete a
ABC Premium

Un trabajador herido tras precipitarse desde tres metros de altura en una obra en Talavera

Ha sido trasladado en una UVI al hospital 'Nuestra Señora del Prado' de la Ciudad de la Cerámica

Un trabajador herido grave tras precipitarse desde unos seis metros de altura en Yeles (Toledo)

Hospital de Talavera de la Reina
Hospital de Talavera de la Reina abc

ABC

Talavera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 43 años de edad ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde una altura de tres metros mientras trabajaba en una obra en Talavera de la Reina (Toledo).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el accidente se ha ... producido a las 11.38 horas en una obra ubicada en la calle Aguadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app