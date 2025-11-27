Suscribete a
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

Un trabajador herido grave tras precipitarse desde unos seis metros de altura en Yeles (Toledo)

Ha sido atendido por una UVI que le ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo

Tercera muerte por accidente laboral en Castilla-La Mancha en menos de 48 horas

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Un trabajador de 45 años de edad ha resultado herido tras precipitarse desde un tejado a unos seis metros de altura en la localidad toledana de Yeles, según ha informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente ha tenido ... lugar a las 13.20 horas de este jueves en la calle Pinar de este municipio. El herido ha sido atendido por una UVI que le ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

