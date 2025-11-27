Un trabajador herido grave tras precipitarse desde unos seis metros de altura en Yeles (Toledo)

Un trabajador de 45 años de edad ha resultado herido tras precipitarse desde un tejado a unos seis metros de altura en la localidad toledana de Yeles, según ha informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El accidente ha tenido ... lugar a las 13.20 horas de este jueves en la calle Pinar de este municipio. El herido ha sido atendido por una UVI que le ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo.
Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.
