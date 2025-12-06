Hospitalizado un hombre de 50 años herido por arma blanca tras un atraco en Talavera

Suscribete a
El suceso ha tenido lugar a las 7:47 horas en la calle Banderas de Castilla, cuando el hombre ha sido asaltado y agredido en el costado

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

ABC

Toledo

Un hombre de 50 años ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, herido por arma blanca, tras ser víctima de una atraco en la vía pública.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de ... Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 7:47 horas en la calle Banderas de Castilla de la Ciudad de la Cerámica, cuando el hombre ha sido asaltado y agredido en el costado.

