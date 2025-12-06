Hospitalizado un hombre de 50 años herido por arma blanca tras un atraco en Talavera

Un hombre de 50 años ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, herido por arma blanca, tras ser víctima de una atraco en la vía pública.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de ... Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 7:47 horas en la calle Banderas de Castilla de la Ciudad de la Cerámica, cuando el hombre ha sido asaltado y agredido en el costado.

Noticia Relacionada Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en Jaén S. A. El joven de 27 años ha fallecido en la A-44 a su paso por la localidad jiennense de Campillo de Arenas Se han desplazado hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una UVI móvil que ha trasladado a la víctima al centro hospitalario.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión