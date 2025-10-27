El Ayuntamiento de Talavera no sabe a qué gran empresa que quiere instalarse en la ciudad se refiere Page

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha avanzado que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina preguntará por tercera vez a la Junta por la plataforma logística, dado que desde el gobierno regional no han respondido nunca a las peticiones del Ayuntamiento, a pesar ... de que es una información «muy necesaria».

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha indicado que el equipo de Gobierno desea conocer si la Junta dispone de terrenos de su propiedad para desarrollar la plataforma logística, si la DIR del PLSI T&T Transporte y Tecnología en Talavera de la Reina, la han dejado caducar. Ante la negativa a responder en dos ocasiones se volverá a preguntar realizando un registro telemático en la delegación de la Junta en Talavera.

El concejal se ha preguntado si José Julián Gregorio no fuera el alcalde de la ciudad, sino Agustina García, si desde la Junta habrían dejado caducar esa DIR; «creo que cada uno debe responder en su fuero interno».

Por otra parte, preguntado por el nuevo anuncio de Page de la implantación de una gran empresa en la ciudad, el concejal ha señalado que «lo normal» sería que el presidente informarse al alcalde de Talavera, pero no ha sido así.

Ha confirmado que el Ayuntamiento tiene conocimiento de que hay una empresa dedicada a la Inteligencia Artificial que ha realizado consultas sobre varias parcelas, y desde el Consistorio se les está informando y se les resolverá la consulta, pero «no sabemos a qué se refiere Page».

Bandera

Respecto a las pintadas que aparecieron en el mástil de la bandera de España inaugurada el pasado sábado, el concejal de Urbanismo ha asegurado que ya se han limpiado, y ha apuntado que se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las personas que hayan podido realizarlas con el fin de que les llegue la sanción oportuna.

He pedido «respeto» para el cuidado del mobiliario urbano, «que es de todos los talaveranos», y ha recordado que en la base de la bandera hay seis paneles cerámicos «que son de todo el conjunto de los talaveranos» y que hay que cuidar y preservar.

Limpieza

Preguntado sobre la limpieza viaria, el concejal ha señalado que próximamente habrá una reunión con la empresa adjudicataria para realizar una planificación de la limpieza, con el fin de incidir donde sea más necesaria y ver las acciones más urgentes a desarrollar. No obstante, para final de año suelen poner en marcha los refuerzos de limpieza por barrios.

Ha apuntado que en el próximo mes de noviembre comenzarán a llegar las máquinas pesadas y el cambio en la limpieza comenzará a notarse.