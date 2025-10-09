El Tesoro de Guarrazar volverá a brillar completo en el Museo Arqueológico gracias a las piezas procedentes de la Galería de las Colecciones Reales

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) y la Galería de las Colecciones Reales han sellado un acuerdo de depósito cruzado que permite por primera vez completar y exhibir de forma conjunta dos conjuntos de gran valor histórico y artístico, entre ellos el Tesoro de Guarrazar, ... hallado en 1858 en la localidad toledana de Guadamur y considerado la cumbre de la orfebrería tardoantigua y la máxima expresión del periodo visigodo en Hispania.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, visitaron el depósito en la Galería de las Colecciones Reales acompañados por sus respectivos directores.

Cronológicamente ubicado en el siglo VII, el Tesoro de Guarrazar reúne coronas votivas, cruces de oro, piedras preciosas y perlas que exhiben la estrecha relación entre monarquía e Iglesia en la época visigoda. Con la firma del acuerdo, el MAN ha procedido a una reordenación del conjunto en la que la corona de Recesvinto actúa como eje central. A la muestra se incorporarán tres piezas procedentes de la Galería de las Colecciones Reales —la corona del abad Teodosio, la cruz de Lucecio y una esmeralda grabada con la Anunciación—, completando así el conjunto identificado hasta la fecha.

La reunificación del Tesoro de Guarrazar responde al objetivo de ofrecer al público una visión más completa y cohesionada de este patrimonio toledano, hasta ahora disperso entre instituciones, y se enmarca en una programación que incluye conferencias, mesas redondas, visitas guiadas especiales y una campaña en redes sociales con contenidos audiovisuales para contextualizar y difundir las piezas.