Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

El Tesoro de Guarrazar volverá a brillar completo en el Museo Arqueológico gracias a las piezas procedentes de la Galería de las Colecciones Reales

La corona de Recesvinto actuará como eje central de la reordenación expositiva a la que se incorpora la corona del abad Teodosio, la cruz de Lucecio y la esmeralda con la Anunciación

Guarrazar y sus enigmas pendientes: tras la pista de dos sarcófagosos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, visitaron el depósito en la Galería de las Colecciones Reales acompañados por sus respectivos directores
Toledo

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) y la Galería de las Colecciones Reales han sellado un acuerdo de depósito cruzado que permite por primera vez completar y exhibir de forma conjunta dos conjuntos de gran valor histórico y artístico, entre ellos el Tesoro de Guarrazar, ... hallado en 1858 en la localidad toledana de Guadamur y considerado la cumbre de la orfebrería tardoantigua y la máxima expresión del periodo visigodo en Hispania.

