Olías del Rey en Toledo invierte en la mejora de la seguridad vial escolar

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha visitado el paseo de la Educación tras la finalización de las obras correspondientes a la segunda fase de remodelación de esta vía principal de acceso al municipio, en plena zona escolar, dentro del Plan ... de Inversiones Municipales 2025, que cuenta con un presupuesto global cercano a tres millones de euros.

Esta actuación forma parte del Plan de mejora de viales, asfaltado y acerado con criterios de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, al que el Ayuntamiento destina más de 750.000 euros en diferentes zonas del municipio, tanto en el casco urbano como en la zona sur, tal y como han informado en nota de prensa.

Durante la visita, la alcaldesa, acompañada por los concejales y concejalas del equipo de Gobierno, ha comprobado el resultado de una intervención que continúa la transformación urbana iniciada en la primera fase del proyecto en 2024.

«Con esta nueva actuación hemos dado un paso más hacia el modelo de municipio que queremos: un municipio que apuesta por una movilidad limpia, segura y sostenible», ha señalado Charo Navas.

Rutas escolares seguras

Las obras del paseo de la Educación responden al Plan Municipal de Movilidad Urbana, que busca mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad peatonal, especialmente en entornos escolares. Con esta inversión, como han señalado en nota de prensa, el equipo de Gobierno impulsa la implantación de rutas escolares seguras, además de apostar por la renovación del mobiliario urbano y la creación de nuevas zonas ajardinadas.

El paseo de la Educación 'Ángel Martín de la Cuadra' es ya un referente en materia de seguridad vial y escolar. En esta segunda fase se ha instalado un acerado de colores que delimita la zona escolar y fomenta los desplazamientos alternativos al vehículo privado, teniendo en cuenta las distintas necesidades de movilidad de la ciudadanía.

«La creación de esta ruta escolar segura nos va a permitir que niños, niñas y familias apuesten por una movilidad alternativa, como la bicicleta o los desplazamientos a pie. Queremos un municipio más sostenible y pensado para las personas», ha destacado la alcaldesa en un comunicado.

Cada día transitan por el Paseo de la Educación más de 3.000 personas, entre escolares, familias, usuarios de las instalaciones deportivas y residentes de la zona, además de los mayores de la residencia, en cuya zona también se ha invertido en acerado, accesibilidad y nuevo mobiliario urbano.

«Para todos ellos queremos una mayor accesibilidad y seguridad, que puedan caminar por el paseo con autonomía y comodidad. Ese es nuestro objetivo fundamental con esta reforma integral», ha añadido la responsable municipal.