Olías del Rey en Toledo invierte en la mejora de la seguridad vial escolar

El Plan de Movilidad Urbana del municipio impulsa la seguridad peatonal con la renovación del acerado en la zona escolar y deportiva

Olías del Rey (Toledo) invierte 1,5 millones en el nuevo colector que protegerá al municipio frente a inundaciones y danas

La alcaldesa y varios de sus concejales visitan el paseo de la Educación
Toledo

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha visitado el paseo de la Educación tras la finalización de las obras correspondientes a la segunda fase de remodelación de esta vía principal de acceso al municipio, en plena zona escolar, dentro del Plan ... de Inversiones Municipales 2025, que cuenta con un presupuesto global cercano a tres millones de euros.

