Olías del Rey (Toledo) invierte 1,5 millones en el nuevo colector que protegerá al municipio frente a inundaciones y danas

Las obras del nuevo colector del camino del Híjar avanzan a buen ritmo dentro del Plan Municipal de Mejora de la Red de Colectores 2025, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Olías del Rey con una inversión cercana a 1,5 ... millones de euros, enmarcada a su vez en el Plan de Inversiones Municipales 2025.

La alcaldesa, Charo Navas, y el concejal de Urbanismo, José Manuel Ferreiro, han visitado los trabajos para comprobar el desarrollo de un proyecto que tiene como objetivo reforzar la capacidad de evacuación de aguas ante fenómenos meteorológicos adversos, como danas, y dotar al municipio de infraestructuras más sostenibles y eficientes.

«Se trata de una actuación fundamental para preparar a nuestro municipio ante episodios de lluvias intensas, mejorando la capacidad de absorción y evacuación de aguas y reforzando la seguridad de nuestros vecinos y vecinas», ha subrayado la alcaldesa, quien ha destacado el carácter estratégico de esta intervención dentro del plan global de saneamiento.

El nuevo colector del camino del Híjar permitirá evitar que la infraestructura entre en carga durante los episodios tormentosos, garantizando una evacuación eficaz tanto de las aguas residuales como de las pluviales.

La actuación consiste en la instalación de un colector de hormigón de mayor diámetro, utilizando terrenos y caminos públicos para eliminar tramos que actualmente discurren por parcelas privadas. Además, se ampliará el diámetro hasta su conexión con el colector actual, optimizando así su capacidad hidráulica y reduciendo los riesgos de saturación del sistema.

Esta intervención se considera una de las más relevantes dentro del Plan Municipal de Mejora de la Red de Colectores, que incluye obras tanto en el Casco como en la zona sur del municipio. Entre las próximas actuaciones previstas destacan la mejora de los colectores del callejón del Cándalo con el camino de Mocejón y calle de la Rosa, así como la renovación de las conducciones en las calles Isla Menorca, Federico García Lorca, Hierbabuena y Subida de Cabañuelas con la A-42.

Todas ellas comparten un mismo objetivo: aumentar la capacidad de absorción y evacuación de caudales, garantizando un sistema de saneamiento más moderno, seguro y sostenible para el conjunto del municipio.

«Un Plan de Inversiones histórico»

El Plan Municipal de Inversiones 2025, del que forma parte esta obra, está dotado con un presupuesto global de 2,76 millones de euros, de los cuales 1,23 millones euros proceden de recursos municipales y 1,52 millones euros de subvenciones y ayudas gestionadas por el equipo de Gobierno.

«Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de Olías del Rey en un solo ejercicio para infraestructuras», ha destacado Charo Navas, quien ha recordado que el plan incluye también mejoras en viales, asfaltado y acerado, renovación del alumbrado público con criterios de eficiencia energética, ampliación de zonas verdes y parques, mejoras en caminos rurales e instalaciones deportivas.