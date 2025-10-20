Suscribete a
Olías del Rey (Toledo) invierte 1,5 millones en el nuevo colector que protegerá al municipio frente a inundaciones y danas

El proyecto, incluido en el Plan de Colectores y en el Plan de Inversiones Municipales, cuenta con una inversión cercana a 1,5 millones que servirá para reforzar la red de saneamiento y prevenir inundaciones

ABC

Toledo

Las obras del nuevo colector del camino del Híjar avanzan a buen ritmo dentro del Plan Municipal de Mejora de la Red de Colectores 2025, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Olías del Rey con una inversión cercana a 1,5 ... millones de euros, enmarcada a su vez en el Plan de Inversiones Municipales 2025.

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
