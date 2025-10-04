Suscribete a
Aunque ya controlado, cuatro medios terrestres y 19 efectivos siguen trabajando en el incendio del Pico del Lobo

La extinción de un fuego que ha arrasado 3.000 hectáreas -la mayoría en la provincia de Guadalajara- puede tardar aún varios días

Imagen de la superficie quemada
Imagen de la superficie quemada Infocam

ABC

Guadalajara

Aunque se dio por controlado el miércoles, cuatro medios terrestres y 19 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales, siguen trabajando este sábado en el incendio del Pico del Lobo, que ha arrasado unas 3.000 hectáreas -2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en Castilla y León- y cuya extinción puede tardar aún varios días.

La Junta de Castilla-La Mancha ha informado en redes sociales de estas imprescindibles labores de vigilancia. El fuego se originó el 21 de septiembre, al parecer por la caída de un rayo, y no pudo ser controlado hasta diez días más tarde. Y muchos de ellos en nivel 2, hasta el punto de que el presidente regional, Emiliano García-Page, tuvo que pedir ayuda a la UME (Unidad Militar de Emergencias) y a otras comunidades.

