CCOO pide responsabilidades a una empresa logística de Illescas tras el acta de infracción grave por un accidente laboral

La Federación de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha ha demandado a una empresa logística de Illescas (Toledo) responsabilidades y medidas correctoras tras el acta de infracción grave que ha levantado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el accidente laboral ocurrido el ... pasado mes de abril en ese centro.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, la Inspección ha determinado que la empresa ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, al no garantizar que las empresas contratistas aplicaran las medidas preventivas necesarias, ni vigilar su cumplimiento efectivo.

La Federación de Servicios del sindicato ha denunciado «la grave falta de medidas preventivas» que provocó este accidente laboral, en el que una trabajadora de una empresa subcontratada, que realizaba tareas de carga y descarga, quedó aplastada entre un muro y la rueda del camión, al ponerse éste en movimiento, sufriendo la amputación de una pierna como consecuencia del siniestro.

«Este hecho refleja con crudeza las consecuencias de la negligencia empresarial en materia de seguridad y salud laboral», ha apuntado CCOO, que presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo tras detectar »deficiencias graves« en la prevención de riesgos laborales en el centro de distribución de Illescas.

Falta de inmovilización del vehículo

La investigación de la Inspección concluyó que el accidente se produjo por la falta de inmovilización del vehículo durante las operaciones de carga, pese a que los procedimientos internos de la empresa exigen expresamente el uso de calzos o medios mecánicos de sujeción, ha señalado el sindicato.

Según el acta de infracción de la Inspección, «la empresa principal no ha vigilado que se cumpla su propio protocolo de actuación por parte de las empresas subcontratistas, ni tan siquiera ha llevado a cabo, desarrollado o implantado sus propios protocolos de actuación establecidos para las labores de carga y descarga».

Pese a disponer de este protocolo «la empresa nunca lo ha implantado como está previsto» y la Inspección de Trabajo ha determinado que la empresa incurrió en una infracción grave. La gravedad del daño producido ha supuesto la aplicación de un agravante en la sanción económica, que puede incrementarse entre un 30% y un 50% por lo que el sindicato exige «medidas inmediatas y responsabilidades claras».

La Federación regional de Servicios de CCOO ha lamentado «profundamente» este accidente laboral que ha causado graves daños a la trabajadora afectada, a la que traslada todo su apoyo legal y sindical.

«Un accidente que podría haberse evitado con una adecuada gestión preventiva y una supervisión real a las empresas subcontratadas y que demuestra cómo la externalización de servicios y la falta de control efectivo agravan los riesgos laborales y ponen en serio peligro la salud y la vida de las personas trabajadoras», ha comunicado.