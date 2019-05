Entrada al servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Salud - A. Pérez Herrera

Una mujer, detenida por agredir con un cuchillo a su pareja en Ocaña durante una discusión El hombre, de 30 años, está ingresado en planta y su pronóstico es reservado «Estaba limpiando un cuchillo cuando él me ha zarandeado por detrás, me he girado y se lo he clavado por accidente», ha contado a su abogado de oficio