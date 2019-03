Los empresarios piden a los políticos que les consulten en materia fiscal Los dirigentes empresariales se reunieron en Illescas con más de cien empresarios y alcaldes para plantear sus propuestas ante las elecciones

Más de un centenar de empresarios, alcaldes y representantes políticos locales, provinciales y regionales de La Sagra se dieron cita este viernes en un desayuno informativo en Illescas (Toledo) para analizar cómo afectan a los empresarios las medidas adoptadas por los distintos gobiernos, y transmitirles las «inquietudes empresariales» para que los partidos políticos que se presentan a las elecciones tengan en cuenta las propuestas empresariales.

Tanto el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) y de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, como el secretario general de esta última, Manuel Madruga, reivindicaron el potencial de las empresas y empresarios de esta zona y pidieron a los políticos «sentarse» con los empresarios de la región para negociar sus propuestas empresariales en materia fiscal, social, medioambiental y de urbanismo.

En esta línea, Nicolás insistió en que «hay que tomar una determinación» sobre estos temas, haciendo especial hincapié en la materia fiscal y lamentó las «distintas regulaciones» que existen en la fiscalidad de las diferentes comunidades autónomas con las que los empresarios castellano-manchegos compiten «cada mañana».

«Hay unas divergencias tremendas para regular la misma materia que nos ponen en una situación comprometida porque estamos hablando de una situación de crisis aún, con una recesión que parece ser que nos vienen anunciando que se puede producir», ha comentado.

Sin embargo, reconoció que «hace unos años» la patronal y las centrales sindicales acordaron junto con el Gobierno regional «un pacto donde el presidente se comprometió a no aumentar la presión fiscal, que ya era alta». «Y lo ha cumplido, vamos a iniciar una nueva legislatura y hasta el día de hoy mantuvo el compromiso», añadió, recordando que el presidente regional, Emiliano García-Page, «ha vuelto a decir que se reunirá con los agentes sociales para volver a contener la presión fiscal».

En cualquier caso, el presidente de la patronal castellano-manchega reconoció que la «fiscalidad gorda», la que «verdaderamente preocupa», es la estatal y apuntó que materias «importantes» como la energía, las cotizaciones sociales o los combustibles se regulan a nivel nacional, pidiendo que se establezca una tributación «lógica y normal» por parte de los empresarios.

«Lo que estamos diciendo es que hay que contener el gasto público para gastar menos y que la vía de ingresos no tiene que ser siempre la misma. No es la vía porque nos va a poner en una situación claramente perjudicial no solo con nuestros socios dentro del Estado, sino fuera de nuestro país. Tenemos que competir con Francia, Alemania e Italia y ellos no están pagando lo mismo que nosotros ni en energía ni fiscalmente», ha sostenido.

Propuestas empresariales

En cuanto a la iniciativa «Propuestas empresariales», el máximo responsable de Fedeto explicó que cada vez que ocurre un proceso electoral, los empresarios explican una serie de propuestas que entregan a los partidos que concurren a las elecciones para que las «incorporen en la medida de lo posible o, al menos, vayan cogiendo ideas» de lo que las empresas creen que necesitan «para tener mayor tranquilidad en el día a día».

En esta ocasión, la novedad es que estas propuestas se hacen públicas en eventos como este «porque son fruto de toda la información de las necesidades y propuestas que han hecho los empresarios de la provincia de los distintos sectores».

Nicolás detalló que el documento preparado por Fedeto es «largo», señalando que el plan especial para la comarca de Talavera de la Reina ya recogía 270 medidas que «pueden servir perfectamente para Illescas, Consuegra o cualquier otro pueblo» de la provincia.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, presente también en el desayuno informativo, afirmó que si gobierna trabajará para mejorar la competitividad de las empresas para lo cual defendió la necesidad de bajar impuestos, simplificar la burocracia y apostar por un aumento del sector de la logística como motor de crecimiento económico.

En este sentido, el líder de los «populares» castellanomanchegos abogó por trasladar el crecimiento logístico que han tenido zonas de la región como la comarca de La Sagra o el Corredor del Henares a otros lugares de la Comunidad Autónoma como Talavera, La Mancha o la comarca de Almansa.

«Es fundamental que traslademos el crecimiento logístico a la A-5 y Talavera de la Reina, que aprovechemos los crecimientos logísticos que se quieren instalar en el centro de La Mancha, en la conexión con Andalucía, en lugares como Alcázar de San Juan y es fundamental que nos aprovechemos del Corredor Mediterráneo que en la comarca de Almansa tiene una influencia muy importante», afirmó.

Bajada de impuestos

Además, reiteró que, en caso de ser presidente autonómico tras las elecciones del 26 de mayo, trabajará por la competitividad empresarial, la bajada de impuestos y por que la creación de empleo sea «un eje fundamental» de su programa de gobierno.

Nuñez recordó que el PP ya bajó el impuesto de sociedadades «al 25 por ciento» y destacó su intención de disminuirlo «un tramo más, al 20 por ciento». «También el IRPF al 40 por ciento y vamos a eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones», mostrando también su intención de «no gravar los impuestos del patrimonio ni del ahorro», aseguró el «popular» quien señaló que «aumentar la capacidad inversora de las empresas y la capacidad de consumo de los ciudadanos, lo cual dinamiza la economía y genera más empleo».

Asimismo, insistió en la necesidad de apostar por una «simplificación burocrática» con «una ventanilla única» que permita a los empresarios realizar todos sus trámites empresariales en un mismo lugar.

Finalmente, con respecto a «Propuestas empresariales», iniciativa en la que han participado el presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Ángel Nicolás, y su secretario general, Manuel Madruga, ha puesto de relevancia su idea de «ir de la mano» con el mundo empresarial para «ayudar a la creación de empleo y la dinamización económica».