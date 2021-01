Le acusan de estafar una valiosa máquina y 42.000 euros a un amigo haciéndole creer que tenía un cliente hindú El precio de la máquina prensadora está estimado en 100.000 euros. Su dueño es propietario de un desguace en Torrijos El procesado, con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, se enfrenta a dos años y seis meses de prisión

Manuel Moreno SEGUIR Toledo Actualizado: 26/01/2021 14:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se quiso aprovechar del supuesto afecto entre ambos para engañar a un amigo y quitarle 42.000 euros, además de una máquina valorada en 100.000 euros. De esto le acusa la Fiscalía a un hombre que será juzgado este miércoles en la Audiencia de Toledo por un delito de estafa. El Ministerio Público pide dos años y medio de prisión para él, así como diez meses de multa, a razón de 15 euros diarios.

Los hechos ocurrieron, presuntamente, en febrero de 2010. El imputado, que tenía antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, propuso un negocio a un amigo propietario de unos desguaces en Torrijos. Le hizo creer que un cliente en la India estaba interesado en comprar una máquina prensadora de una marca concreta: Montenegro modelo SPD 3G. Y le dijo también que ese supuesto comprador pagaría 100.000 euros, según el relato del Ministerio Público.

La víctima, confiada, entregó la máquina y 42.000 euros a su amigo, que iba a actuar supuestamente como intermediador de la gestión comercial. Ese dinero se destinaría al pago de gastos de exportación y licencias, por lo que el perjudicado realizó dos transferencias bancarias a una cuenta de su amigo. La primera, de 21.000 euros, se efectuó el 23 de febrero de 2010; y la segunda, por la misma cantidad, se realizó diez días más tarde, el 5 de marzo.

Pero la operación comercial no se hizo porque el procesado no destinó los 42.000 euros entregados al pago de los gastos de exportación y la licencia. «Hizo suyo tanto el dinero como la máquina, que no ha sido restituida al propietario», afirma la Fiscalía. El perjudicado pide que su examigo le devuelva el dinero y la prensadora.