Artes&letras castilla-la mancha

La palabra imaginada (44): Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2025

Del libro: Riostres. El Ángel Editor, 2025

La palabra imaginada (43): Premio Álvaro de Tarfe, 2025

'Riostres', portada y contraportada

María Antonia Ricas

Toledo

Papeles en una carpeta de gomas

No son facturas, ni documentos de una heredad dudosa. Ninguno importa para recoger triunfos, gemas, mapas, trazados de un itinerario a los castillos encantados. Reconoces la letra: fragmentos, citas, elecciones de algo que alguien dijo y conmovió y cambió ... el presente de otro mundo.

