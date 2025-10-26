La palabra imaginada (43): Premio Álvaro de Tarfe, 2025

DOS HERMANAS PINTADAS POR JUAN DE FLANDES

No iremos a la echadora de cartas ni leeremos augurios en el vuelo del alcotán ni querremos saber qué números salen en la tirada de los dados.

Ahora jugamos en el presente porque nadie nos calcula aún como ... valiosas monedas de cambio.

Ahora posamos serias aunque por dentro nos reímos, si nos miramos disimuladamente, de todos los vaticinios.

Yo, Juana, soy la mayor de las dos y levanto mi largo dedo índice para señalar, allí, el cometa y sus signos.

Yo me conformo con llamarme Catalina y regalarte, hermana, un ramito de mirto. Su aroma aparta el miedo al futuro, nos hace olvidadizas y trae lluvia ligera.

Jugamos a mirarnos en el estanque. Los peces nos confunden.

Dos chicas. August Macke

DOS CHICAS VISTAS POR MACKE

El futuro es un rizo con forma de paloma que se desliza lenta, se demora para no ajar cuellos juveniles.

Las dos chicas afirmándose, sujetándose bien a la tierra, afirmándose en su estar visibles y despreocupadas.

Cuando el futuro está por venir no se piensa en él, no se nombra. Las dos niñas patinan sobre su corteza sin temer ni por un instante que podría quebrarse de hielo falso.

Las dos niñas con forma de paloma cada una. Están reposadas, pero sabrían mudar el aire que rodea sus cuerpos acostumbrados a la ligereza y sabrían asaltar el castillo de la melancolía mientras me mienten.