La palabra imaginada (43): Premio Álvaro de Tarfe, 2025

Del libro: Signos de una antigua diosa, Ápeiron Ediciones, 2025

La palabra imaginada (42): Rara música

Juana de Castilla y Catalina de Aragón. Juan de Flandes
Juana de Castilla y Catalina de Aragón. Juan de Flandes

María Antonia Ricas

Toledo

DOS HERMANAS PINTADAS POR JUAN DE FLANDES

No iremos a la echadora de cartas ni leeremos augurios en el vuelo del alcotán ni querremos saber qué números salen en la tirada de los dados.

Ahora jugamos en el presente porque nadie nos calcula aún como ... valiosas monedas de cambio.

