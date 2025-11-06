Suscribete a
El mapa del amianto de Toledo detecta 1.083 puntos calientes en todo el término municipal

El próximo jueves se presentará en el Consejo Local de Medio Ambiente para avanzar en su retirada progresiva en edificios públicos y privados

Toledo ya cuenta con su propio mapa del amianto para planificar la retirada del material en edificios públicos y privados

El Polígono industrial es una de las zonas con más puntos rojos
El Polígono industrial es una de las zonas con más puntos rojos ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo ha completado su censo de amianto, tal y como adelantó el martes el alcalde, Carlos Velázquez, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en cumplimiento de la legislación vigente, para detectar la presencia de este material, prohibido por ... ley y clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el mapa realizado, se han identificado 1.083 puntos calientes en todo el término municipal, tanto en edificios públicos como privados. El proyecto pasará el próximo jueves, 13 de noviembre, por el Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo. Se puede consultar aquí.

