Los ingresos del Estado modifican el presupuesto de Toledo: pasa de 117.425.000 euros a 119.624.000 para pagar a los funcionarios

La Junta de Gobierno Local de Toledo ha aprobado esta semana la modificación del proyecto de presupuestos municipales de 2026 para incorporar la subida salarial aprobada por el Gobierno de España, gracias a la reciente comunicación de la estimación de ingresos procedentes de la participación ... municipal en los tributos del Estado. Este ajuste eleva el presupuesto previsto de 117.425.000 euros a 119.624.000 euros.

La vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha sido esta vez la encargada de informar sobre los acuerdos y ha explicado que la actualización no afectará al calendario de tramitación, que sigue su curso. Cañizares detalló que la subida salarial implica un aumento del gasto de personal de alrededor de 2.400.000 euros. De esa cantidad, el Ayuntamiento ya tenía previstos 730.000 euros en el fondo de contingencia. La diferencia —1.688.000 euros— se cubre ahora gracias a los 2.149.000 euros que la Secretaría de Estado comunicó el pasado 18 de noviembre como estimación de ingresos por la participación en tributos estatales.

De esta operación resulta un superávit cercano a los 400.000 euros, que se incorpora al fondo de contingencia y permitirá asumir también la subida salarial en los entes dependientes del Ayuntamiento. Según la vicealcaldesa, esta cifra será «más que suficiente».

Explicación detallada

En su comparecencia, Cañizares ofreció una explicación detallada del proceso: «El Gobierno aprobó la subida salarial y, al trasladarlo a las cuentas del Ayuntamiento, debíamos incrementar el gasto de personal en unos 2.400.000 euros. Nosotros ya teníamos contemplados 730.000 en el fondo de contingencia, pero faltaban 1.688.000. Cuando el 18 de noviembre recibimos la estimación de ingresos de 2.149.000 euros por la participación en tributos del Estado, incorporamos esa cifra al presupuesto. Con ello cubrimos la diferencia y generamos un superávit de unos 400.000 euros que se suma al fondo de contingencia y servirá para cubrir también la subida salarial en los entes dependientes».

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado también el inicio del expediente para la licitación del proyecto del vial de conexión entre Azucaica y Santa María de Benquerencia, una infraestructura «estratégica para mejorar la movilidad en la ciudad». El proyecto saldrá a licitación con un presupuesto base de 242.000 euros y un plazo de redacción de ocho meses.

Vía Tarpeya en obras

Además, la vicealcaldesa informó de otros asuntos aprobados: Inicio de las obras de adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la vía Tarpeya, financiadas con fondos europeos Next Generation, por 234.788,72 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Aprobación del acta de replanteo del proyecto del Plan de Arbolado 2025-2026, con un presupuesto de 81.405,70 euros y una duración de tres meses. En el área de Servicios Sociales, Educación y Familia, se aprueba la liquidación del contrato de explotación de la cafetería del centro municipal de mayores de Santa María de Benquerencia. También se ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes «Toledo es más» para organizar la II Feria de Navidad «De puente a puente».