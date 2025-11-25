En pleno 25N, el PSOE denuncia la desaparición del premio 'Princesa Galiana' en los Presupuestos de 2026 de Toledo

Justo en este 25N, el día internacional contra la violencia de género, la viceportavoz socialista, Ana Abellán, ha lamentado la eliminación del concurso de narrativa 'Princesa Galiana', «un referente municipal impulsado desde la Concejalía de Igualdad» que, según ha explicado, «no sólo no ... se ha convocado, sino que directamente desaparece de los presupuestos de 2026», tal y como se evidenció en la comisión de cuentas celebrada este mismo día.

Abellán ha calificado la decisión como «lo último contra la igualdad y la visibilidad de las mujeres» y lo ha enmarcado en lo que considera «un desmantelamiento sistemático» de las políticas de igualdad desde la llegada del nuevo Gobierno municipal, formado por Partido Popular y Vox.

Desde el Gobierno local, la concejal de Servicios Sociales, Marisol Illescas, ha aclarado que el certamen se retomará el próximo año. Así, los técnicos municipales han explicado la necesidad de revisar las bases y buscar una editorial que garantice la difusión de las obras ganadoras, evitando así que los libros continúen «almacenados en cajas», como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Los premios 'Princesa Galiana' de novela tienen como finalidad promover la creación literaria con el objetivo de incentivar aquellas obras que incorporen una visión de la sociedad no discriminatoria por razón de género a la vez que fomentar la participación de las mujeres. La temática de las novelas versa sobre cualquier aspecto humano que contribuya a resaltar la figura de la mujer. La cuantía del primer premio era de 3.000 euros y la del accésit mujer novel de 1.500..

PSOE denuncia retroceso

Más allá del premio, el Grupo Municipal Socialista ha vuelvo a alertar del «grave retroceso» en materia de igualdad que, a su juicio, vive Toledo. Abellán ha sido contundente: «Se están cargando la igualdad y todo lo que tiene que ver con ella. Para este gobierno, la igualdad es cero». Ha recordado, en nota de prensa emitida pro el PSOE que, nada más llegar a la alcaldía, «el actual alcalde decidió eliminar la Concejalía de Igualdad, suprimir declaraciones institucionales para asumir los postulados de la ultraderecha y dejar de apoyar las movilizaciones del 25 de noviembre y del 8 de marzo, organizando actos alternativos que, según la oposición, pretenden boicotear los eventos que se hacían tradicionalmente».

La socialista también ha criticado que gestos como la colocación del lazo blanco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se estén haciendo «sin diálogo, sin consenso y sin convocar» a los grupos políticos ni a las entidades y sindicatos que forman parte del Consejo Local de la Mujer.