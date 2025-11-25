Suscribete a
En pleno 25N, el PSOE denuncia la desaparición del premio 'Princesa Galiana' en los Presupuestos de 2026 de Toledo

El Ayuntamiento aclara que el galardón volverá el próximo año «con nuevas bases»

El PSOE reprocha a Velázquez la colocación del lazo por el 25N «sin avisar al Consejo Local de la Mujer»

Ana Abellán, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Justo en este 25N, el día internacional contra la violencia de género, la viceportavoz socialista, Ana Abellán, ha lamentado la eliminación del concurso de narrativa 'Princesa Galiana', «un referente municipal impulsado desde la Concejalía de Igualdad» que, según ha explicado, «no sólo no ... se ha convocado, sino que directamente desaparece de los presupuestos de 2026», tal y como se evidenció en la comisión de cuentas celebrada este mismo día.

