La Fundación Amancio Ortega financiará una piscina exterior y otros 9 proyectos de investigación en Parapléjicos

Profesionales e investigadores de Parapléjicos contarán con herramientas de vanguardia gracias a la generosa donación

La donación de 11,24 millones de la Fundación Amancio Ortega permitirá construir un quirófano integrado de alta tecnología en Parapléjicos

Jesús Fernández Sanz y Mónica Alcobendas durante la presentación de los proyectos
Jesús Fernández Sanz y Mónica Alcobendas durante la presentación de los proyectos JCCM
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la directora gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos, Mónica Alcobendas, han presentado este jueves diez proyectos que se pondrán en marcha en el centro de Toledo, referente en el tratamiento de lesiones medulares complejas, que se financiarán ... gracias a la donación de 11,4 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega.

