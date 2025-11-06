La Fundación Amancio Ortega financiará una piscina exterior y otros 9 proyectos de investigación en Parapléjicos

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la directora gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos, Mónica Alcobendas, han presentado este jueves diez proyectos que se pondrán en marcha en el centro de Toledo, referente en el tratamiento de lesiones medulares complejas, que se financiarán ... gracias a la donación de 11,4 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega.

«No solo modernizan, sino que actualiza la tecnología del hospital y pone al servicio de los profesionales, tanto clínicos como investigadores, las últimas tecnologías y herramientas para la investigación en el momento actual y en los siguientes años. No solo estamos contentos, sino pensando en un futuro alentador con la tecnología que la Fundación Amancio Ortega ha tenido a bien financiar para este hospital«, ha manifestado el consejero de Sanidad.

La directora de Parapléjicos ha añadido que es «impresionante poder recibir este empujoncito» que acelera todos los cambios que tenían previsto hacer en el centro y que les hace estar a la vanguardia de la tecnología, «algo muy positivo para la persona que tiene una lesión medular, y para la sanidad pública. Somos un centro de referencia nacional y esto nos permitirá seguir persiguiendo la excelencia en la atención, seguir generando conocimiento de alto nivel, desarrollar y retener talento«, ha explicado Mónica Alcobendas.

Dentro de los proyectos figuran los relacionados con la mejora de de las instalaciones, en las que se incorpora un quirófano integrado de alta tecnología con imagen intraoperatoria, lo que permite hacer los controles dentro de del quirófano sin necesidad de trasladar a al paciente. «Incorpora navegación, robótica y un microscopio de fluorescencia. Esto hace que la cirugía sea muchísimo más precisa y segura», ha detallado Alcobendas sobre esta instalación en la que se invertirá 3,7 millones.

También se creará una sala de de simulación para para formación. «Es muy importante tener a los profesionales formados en en los procedimientos que hacemos en en el centro de cuidados y de neurorehabilitación y poder hacer el entrenamiento en un entorno seguro y real es muy positivo. Tenemos intención de utilizarlo a modo de la asistencia con con nuestros pacientes, con personas con lesión medular que están lejos del centro para recordar técnicas si hiciera falta».

Otro de los proyectos que se llevará a cabo es la construcción de una piscina exterior, una instalación que existió en los inicios pero que se perdió con la construcción de la primera fase del hospital nuevo. Para la directora del centro, es algo muy positivo

También se procederá a la renovación de sistemas e instalaciones actuales, con la actualización de sistemas de comunicación paciente-enfermera de última generación, que mejoran la trazabilidad, el aviso automático con el personal de Enfermería. Se renovará también La Unidad de Biomecánica y la unidad de biomecánica. La Unidad de Biomecánica (con un porcentaje de su actividad muy importante en investigación) y mejoras tecnológicas del Servicio de Radiodiagnóstico.

Otro propósito es la adquisición de Sistemas Robóticos de alta precisión, que están diseñados para la rehabilitación del hombro, codo y muñeca y permiten una combinación de movimientos activos, asistidos y pasivos.

También se adquirirá un exoesqueleto portátil para la mano, liviano y diseñado para pacientes con movilidad limitada en los dedos. Está indicado especialmente para pacientes con tetraplejia incompleta o leve que conservan algo de función motora.

Otro de los proyectos se refiere a la dotación de sistemas de tratamiento de Medicina Física y Rehabilitación. Esta propuesta surge de la necesidad de continuar avanzando en la atención de los pacientes, incorporando tecnología que permita realizar procedimientos con mayor precisión, seguridad y eficacia, especialmente en casos complejos de espasticidad y dolor neuropático de origen central o periférico.

Alcobendas ha destacado además el proyecto referente a la Formación, Capacitación y Entrenamiento Clínico avanzado mediante simulación. «Este proyecto servirá para la creación de una Sala de Simulación Clínica, convencidos de que supondrá un salto cualitativo en la formación de nuestros profesionales y alumnos, y, sobre todo, en la calidad de vida de nuestros pacientes».

Asimismo, la renovación de equipos de la Unidad de Investigación. La investigación en lesión medular con modelos animales permite replicar el tipo de lesión que sufren las personas. Pero, además, se pueden replicar los métodos de tratamiento para rehabilitación y las pruebas de comportamiento motor y sensorial para estudiar la evolución de la respuesta a los tratamientos experimentales que se proponen en los proyectos de investigación.

Otro proyecto se refiere a la rehabilitación de la mano tetrapléjica con estimulación asociativa. Este se enfoca en desarrollar y evaluar un programa de rehabilitación intensivo y personalizado, destinado a mejorar la función de la mano en pacientes tetrapléjicos mediante herramientas de estimulación cerebral asociada y sincronizada a estimulación periférica.

Y existe otro proyecto en colaboración con el Hospital Universitario de Toledo para el desarrollo de proyectos alineados con la construcción y acreditación de la sala blanca para terapias personalizadas.

El hospital ya ha empezado la relación con proveedores para la posible adquisición y los concursos, «pero no podemos publicarlos hasta que no esté posicionado el dinero, que va a ser, como digo, la semana que viene». ha concluido.