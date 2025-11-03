Suscribete a
ABC Premium
Directo
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

La Fundación Amancio Ortega dona 11,2 millones a Parapléjicos para ejecutar diez proyectos

El Diario Oficial publica la aceptación por parte del Sescam de una donación de 11,24 millones de euros destinada a la adquisición de equipamiento y obras en el Hospital Nacional

Parapléjicos sale a las calles para impulsar la cultura científica en la Semana de la Ciencia

Sigue en directo la última hora de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana

Hospital Nacional de Parapléjicos
Hospital Nacional de Parapléjicos abc

ABC

Toledo

La Fundación Amancio Ortega Gaona aportará 11,24 millones de euros para sufragar los costes de ejecución de diez proyectos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La ... resolución, vista la propuesta favorable de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), considera «de máximo interés la aceptación de dicha donación«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app