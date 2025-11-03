La Fundación Amancio Ortega dona 11,2 millones a Parapléjicos para ejecutar diez proyectos

La Fundación Amancio Ortega Gaona aportará 11,24 millones de euros para sufragar los costes de ejecución de diez proyectos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La ... resolución, vista la propuesta favorable de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), considera «de máximo interés la aceptación de dicha donación«.

Según el texto, «la donación se realiza bajo la condición de su afectación a la finalidad de adquisición de los bienes y ejecución de los proyectos referidos». A tal efecto, el Sescam tramitará y formalizará los correspondientes contratos, de acuerdo con la normativa de aplicación, «con objeto de destinar el importe de la donación a la finalidad expuesta». Noticia Relacionada Investigadores de Parapléjicos logran regenerar vasos sanguíneos a partir de un gramo de grasa subcutánea F.F. El hallazgo, publicado en la revista 'Angiogenesis', valida un protocolo con células madre del propio paciente que podría aplicarse en lesiones medulares crónicas y heridas isquémicas Además, la resolución señala que la Fundación Amancio Ortega Gaona y el Sescam firmarán uno o varios convenios específicos, así como «cuantos otros documentos sean necesarios», en los que se concretarán «las aportaciones periódicas que la Fundación Amancio Ortega Gaona realizará para sufragar los costes de actualización o dotación de los equipos, así como los de ejecución de las instalaciones y las obras recogidas en el Protocolo, dentro del máximo ofrecido por el donante». En dichos convenios también se determinará «cómo se harán los ingresos monetarios por la Fundación Amancio Ortega Gaona, así como el plazo y la documentación a aportar por el Sescam, con carácter previo a que se realicen dichos ingresos». Por último, la resolución precisa que, «en todo caso, dichos ingresos se realizarán en base a certificaciones expedidas por el Sescam en función de la instalación del equipamiento o de la obra recepcionada».

