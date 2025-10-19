Suscribete a
ABC Premium

Sanidad

Investigadores de Parapléjicos logran regenerar vasos sanguíneos a partir de un gramo de grasa subcutánea

El hallazgo, publicado en la revista 'Angiogenesis', valida un protocolo con células madre del propio paciente que podría aplicarse en lesiones medulares crónicas y heridas isquémicas

Parapléjicos presenta en Suecia nuevos avances en fármacos y realidad virtual para la rehabilitación de la lesión medular

Investigadores del grupo de Fisiopatología y Medicina Regenerativa del Hospital Nacional de Parapléjicos
Investigadores del grupo de Fisiopatología y Medicina Regenerativa del Hospital Nacional de Parapléjicos

ABC

Toledo

Investigadores del grupo Fisiopatología y Medicina Regenerativa del Hospital Nacional de Parapléjicos, liderados por el doctor Rafael Moreno-Luna, han validado que a partir de apenas un gramo de grasa subcutánea de pacientes con lesión medular crónica es posible obtener suficientes células madre ... para regenerar el flujo sanguíneo en tejidos donde los vasos se habían perdido por completo, una situación que provoca falta de riego y necrosis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app