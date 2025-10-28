El Festival CiBRA inicia sus preestrenos con 'Tres Adioses' de Isabel Coixet en el Hospital Nacional de Parapléjicos

En el marco de la 17ª edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), que se celebra hasta el próximo 8 de noviembre en Toledo y La Puebla de Montalbán, se ha celebrado el preestreno de la película Tres adioses, dirigida por Isabel Coixet, ... en un entorno muy especial: el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Una premiere que ha contado con la presencia de dos de las productoras de este nuevo film de Coixet, como son Sandra Hermida y Marisa Fernández. Dos productoras que cuentan con una extensa experiencia en el séptimo arte. De hecho, sin ir más lejos, Hermida ha trabajado en varias películas que se han alzado con un premio Goya, como es el caso de El orfanato, Lo imposible o Un monstruo viene a verme. Por su parte, Fernández ha trabajado con directores como Javier Fesser, Woody Allen o Roman Polanski, entre otros.

Noticia Relacionada Todo listo para una nueva edición del Festival CiBRA de Toledo: aquí todos los premiados de esta edición Valle Sánchez El Festival del Cine y la Palabra ha presentado toda la programación en el Ayuntamiento de Toledo, cargada de grandes películas y escritores, un evento que une cine, literatura y educación y que se celebrará del 24 de octubre al 8 de noviembre

En esta ocasión, sobre la nueva película de Coixet, han subrayado que «es un canto a la vida, una película que nos enseña a vivir», decían ambas productoras durante el coloquio previo a la proyección de Tres Adioses. También, han subrayado que «debemos de dejar de dar importancia a las estupideces, que es lo que hacemos todos en el día a día». Una afirmación con la que han destacado el valor de lo esencial frente a lo cotidiano.

Una proyección que inicia el ciclo de preestrenos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que se prolongará hasta este jueves. Una iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Fundación La Caixa, que posibilita transformar el pabellón deportivo de este centro sanitario, referente en lesiones medulares, en una auténtica sala de cine. Unas instalaciones, además, accesibles para pacientes, profesionales sanitarios y público en general. Con ello, se reafirma el compromiso del Festival CiBRA por una inclusión real en el mundo de la Cultura.

Además, este preestreno ha contado, precisamente, con representantes de la Fundación La Caixa, del Hospital Nacional de Parapléjicos y, también, del Ayuntamiento de Toledo. Una presentación previa a la proyección que ha corrido a cargo del periodista de CMM, especialista en cine, Roberto Lancha.

Una iniciativa que, además, supone el inicio de los preestrenos que podrán disfrutarse en el Festival, que se prolongará hasta el sábado 8 de noviembre. Además, el CiBRA cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.

Los próximos preestrenos del Festival CiBRA

Tras la proyección de la nueva película de Coixet, se disfrutará de otros preestrenos que marcarán los estrenos de cine en los próximos días y semanas. Ese será el caso de Playa de lobos de Javier Veiga, Frontera de Judith Colell, Ciudad sin sueño de Guillermo Galoe, Siempre es invierno de David Trueba y Flores para Antonio, sobre la vida de Antonio Flores, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta.

A ello, se sumará, también, el preestreno del documental Solo pienso en ti, que narra la historia oculta de la icónica canción de Víctor Manuel, quien ya fue reconocido en el CiBRA de 2023.

Unos preestrenos cuyas entradas se agotaron en menos de doce horas, por lo que contará con aforo completo tanto las proyecciones del Hospital Nacional de Parapléjicos como las que se realizarán en el Teatro de Rojas de Toledo. Unos preestrenos que se sumarán a títulos destacados de esta temporada en las salas de cine. Unos títulos que podrán verse en la Casa de la Cultura del municipio toledano de La Puebla de Montalbán, durante los próximos días.