Todo listo para una nueva edición del Festival CiBRA de Toledo: aquí todos los premiados de esta edición

Ya está todo listo para una nueva edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) que se celebrará desde este viernes en Toledo y la Puebla de Montalbán, una cita que cada año crece más y tiene más éxito, prueba de ello es ... que las entradas para los estrenos se agotaron en solo diez minutos. Este martes se han dado a conocer los nombres de los galardonados de su decimoséptima edición, en una presentación celebrada en el Patio del Ayuntamiento de Toledo. El acto ha contado con la presencia del alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez; el director general de Juventud y Deportes de la Junta, Carlos Yuste; el diputado de Cultura, Tomás Arribas; y el director del certamen, Gabriel Castaño, quien ha detallado la completa programación de esta edición. Aquí el programa completo.

Durante su gala de clausura, que se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo, se entregarán los premios honoríficos del festival. En esta ocasión, el galardón «Toledo de Cine» recaerá en Victoria Abril y Alberto Ammann. Por su parte, el premio «Alice Guy» en el séptimo arte será para Clara Lago, mientras que la estatuilla «Alice Guy» en otros ámbitos de la vida reconocerá a la cantante Christina Rosenvinge.

El Premio Literario «El viento de la luna» se concederá al escritor Fernando Aramburu, y la «Orden de Toledo» —por primera vez en su historia— será entregada a dos hermanos, Álvaro y Ángela Cervantes. Además, el galardón «Adaptación a una vida; una vida de cine» distinguirá la trayectoria y el ejemplo de Irene Villa. Los programas de cine de RTVE recibirán el Premio Especial de Cine y Educación.

Durante la misma gala, el CiBRA rendirá homenaje a los profesionales del doblaje en España, a través de dos de sus voces más emblemáticas: Camilo García y María Luisa Solano.

Antes de la clausura, el festival celebrará un coloquio con Victoria Abril, Clara Lago, Alberto Ammann y Christina Rosenvinge, moderado por Luis Alegre, el sábado 8 de noviembre a las 12.00 horas en el Círculo del Arte de Toledo, con entrada libre hasta completar aforo.

El XVII Festival CiBRA se desarrollará entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre, con una programación que combina cine, literatura y educación, y que volverá a congregar a miles de personas. Entre los títulos destacados de esta edición figuran «Tres adioses», de Isabel Coixet; «Playa de lobos», de Javier Veiga; «Frontera», de Judith Colell; o «Flores para Antonio», sobre la vida de Antonio Flores, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta.

En paralelo, el festival celebrará las XII Jornadas de Cine y Educación, que reunirán a destacados profesionales como Nando López, Miriam Garlo, Javier Marco o Belén Sánchez-Arévalo, y contará con encuentros literarios con Arturo Pérez-Reverte, Leonardo Padura y Fernando Aramburu, entre otros. También estará el jienense David Uclés, que va a presentar su xitoso libro 'La Península de las casas vacías' en el toledano Museo Sefardí.

El director del festival, Gabriel Castaño, ha anunciado además que esta edición refuerza su compromiso con el medio ambiente, eliminando el programa en papel y sustituyéndolo por un díptico con código QR. También ha hecho un llamamiento para disponer de más espacios ante la creciente demanda del público.

El CiBRA, patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, mantiene su apuesta por unir el cine con la palabra y por acercar el séptimo arte a los más jóvenes a través de iniciativas como MiniCiBRA y los Encuentros de Cine Reyes Abades.