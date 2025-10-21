Suscribete a
ABC Premium

Todo listo para una nueva edición del Festival CiBRA de Toledo: aquí todos los premiados de esta edición

El Festival del Cine y la Palabra ha presentado toda la programación en el Ayuntamiento de Toledo, que une cine, literatura y educación y que se celebrará del 24 de octubre al 8 de noviembre

Arturo Pérez-Reverte compartirá un encuentro con jóvenes en el Festival CiBRA en Toledo

Todo listo para una nueva edición del Festival CiBRA de Toledo: aquí todos los premiados de esta edición
ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ya está todo listo para una nueva edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) que se celebrará desde este viernes en Toledo y la Puebla de Montalbán, una cita que cada año crece más y tiene más éxito, prueba de ello es ... que las entradas para los estrenos se agotaron en solo diez minutos. Este martes se han dado a conocer los nombres de los galardonados de su decimoséptima edición, en una presentación celebrada en el Patio del Ayuntamiento de Toledo. El acto ha contado con la presencia del alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez; el director general de Juventud y Deportes de la Junta, Carlos Yuste; el diputado de Cultura, Tomás Arribas; y el director del certamen, Gabriel Castaño, quien ha detallado la completa programación de esta edición. Aquí el programa completo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app