El PSOE gana en la ciudad de Toledo, pero el bloque centro-derecha logra la mayoría Los socialistas obtienen 14.303 votos; el PP, con 11.198, pierde casi la mitad del apoyo respecto a 2016, Ciudadanos le sigue con 9.909, Vox irrumpe con 7.776 y Unidas Podemos baja y obtiene 6.063

VALLE SÁNCHEZ @vallesnchez TOLEDO Actualizado: 29/04/2019 21:22h

El Partido Socialista de Pedro Sánchez ha sido la fuerza política más votada en la ciudad de Toledo en la elecciones generales celebradas el domingo, con 14.303 votos (el 28,42 por 100). El PP, que tradicionalmente arrasaba en las generales, ha perdido casi la mitad de los apoyos, consiguiendo 11.198 votos, pasando del 43,45 por 100 de 2016 ( 20.309 votos) al 22,25 por 100.

Ciudadanos ha conseguido 9.909 votos en estos comicios, subiendo respecto a 2016 que sacó 7.147: Vox, que en las anteriores elecciones, tuvo tan solo 202 votos, ha irrumpido con fuerza, logrando 7.776 votos, el 15,45 por 100; y Unidas Podemos baja de 7.767 a 6.063 votos en 2019. De esta forma, el bloque de centro-derecha obtendría 28.883 votos, frente a los 20.366 del PSOE con Unidas-Podemos, lo que permitiría, si se extrapolan los resultados a unas municipales, formar gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox.

Otro dato destacable es que el PSOE ha ganado en los barrios del Polígono, Santa Bárbara, Azucaica y el Casco Histórico y, en total, ha sacado más de 3.000 votos al PP, algo que no se producía desde hace lustros. Buenavista yReconquista continúan siendo feudo de la derecha y han sido los barrios en donde más ha subido Vox, el partido de Santiago Abascal.

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, ha valorado este lunes a preguntas de los medios los resultados electorales del 28A para señalar que aunque satisfecha por el resultado, su máxima prioridad es seguir trabajando por los toledanos. «Lo he dicho constantemente, mi máxima prioridad es seguir trabajando por y para la ciudad de Toledo y espero que el 26 de mayo los toledanos y las toledanas me den su apoyo, ahora lo más importante es seguir trabajando por España, por nuestro país, no debemos sentir orgullosos de España, por lo que ha representado en la historia y por el futuro que tiene por delante", ha dicho.