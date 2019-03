Los primeros 20 de Puy du Fou Parte de los 150 actores del espectáculo con el que se inaugurará el parque temático el 30 de agosto llevan aprendiendo francés y ensayando desde febrero. Ahora viajarán al país galo hasta junio

En el polideportivo del barrio de La Legua, Toledo capital, un miércoles de marzo, 13 hombres y siete mujeres, en su mayoría jóvenes, atienden las indicaciones en francés de una coreógrafa mientras sostienen un palo de madera. Se trata de los primeros 20 actores contratados por Puy du Fou para el espectáculo nocturno con el que se inaugurará el parque temático el próximo 30 de agosto.

Trabajan a contrarreloj. Hace solo una semanas fueron seleccionados en un castin entre unos 700 aspirantes. Durante febrero recibieron clases de francés, cinco días a la semana, y ahora han empezado con la formación artística. Dentro de muy poco viajarán al país galo, donde (con)vivirán hasta junio en la matriz del parque temático.

«Yo me presenté como como bailarina, pero la verdad es que te preparan para todo, tienes que ser muy polifacética. Pienso que es un gran oportunidad. Lo hice por probar, como una experiencia nueva, también porque me pillaba cerca de casa. Me ha sorprendido para bien de que me hayan enseñado francés», dice Celia López, de 25 años y vecina de Talavera de la Reina a ABC.

«Estamos muy contentos, terminando un primer ciclo de formación de cinco semanas. Ahora se van a Francia cuatro meses porque nuestra filosofía es que uno se forma actuando; van a estar repartidos por los diferentes espectáculos», explica Erwan de la Villéon, consejero delegado de Puy du Fou España. El CEO de este megaproyecto que ha revolucionado Toledo y mantiene expectante a su población añade que a finales de mayo habrá un nuevo casting «más ambicioso» hasta completar los 150 actores que participarán en el primer espectáculo.

El parque se irá ampliando poco a poco. «Este año tendremos un número reducido de actuaciones hasta mediados de octubre», afirma De Villéon, quien cuenta que la idea es que en el año 2021 Puy du Fou se abra 204 días y haya 115 actuaciones. Respecto a la venta de entradas, el consejero delegado reconoce que «va muy bien» y que «más de la mitad de las reservadas provienen de la ciudad de Toledo». «Aún no hemos empezado la gran publicidad en Madrid y la esperanza es que para el Corpus ya esté todo vendido», confía. El precio es de 24 euros por adelantado y de 31 en taquilla.

La Junta de Castilla-La Mancha costeará el alojamiento y la manutención de los 20 actores durante su estancia en Francia. De Villéon asegura que son fondos que provienen de la Unión Europea «para subvencionar la formación profesional». Además, Puy du Fou les «va a dar una prima» a los actores. No da números. Mientras, el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales del Gobierno regional, Francisco Rueda, aclara que esto «también se hace con otras empresas».