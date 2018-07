El Parque de Bomberos de Toledo contará con un nuevo camión autoescala El Ayuntamiento ha aprobado un gasto de 108.000 euros para su adquisición

La adquisición de este camión autoescala responde a una reclamación histórica de los Bomberos de la ciudad de Toledo, que ahora se verá resuelta tras la aprobación por parte del Consistorio local de un presupuesto para la compra de un nuevo vehículo.

Sin embargo, no es la primera vez que los bomberos reclaman mayor inversión en su flota. En enero de 2006 se adquirió un camión autoescala con un coste de 566.500 euros abanados entre la Junta, el Consorcio de la Ciudad de Toledo y el Ayuntamiento. No obstante, aunque el cuerpo de extinción de incendios recibió con los brazos abiertos esta adquisición, si bien es cierto que desde su llegada no ha dejado de dar quebraderos de cabeza a los efectivos por sus constantes averías, en las que se han invertido más de 40.000 euros, y por su complicado manejo.

Por ello, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha aprobado este miércoles en la reunión de la Junta de Gobierno Local el inicio del expediente para la adquisición de un vehículo escalera automática seminueva para el Servicio de Extinción de Incendios, con un presupuesto máximo de 108.000 euros.

Esta autoescala, de tipo medio, procede de los servicios de extinción de incendios de Madrid que la pusieron en venta tras cambiar su flota mediante el servicio de renting. Tal y como ha indicado a ABC el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Deportes, Juan José Pérez del Pino «es un vehículo que vieron los técnicos de bomberos y le dieron el visto bueno».

Dadas las dimensiones de este nuevo camión, Del Pino ha señalado que «se podrá entrar en el casco histórico y aquellas calles que por su estrechez no permitían el acceso del autoescala actual».

Asimismo, el concejal responsable del área de Protección Civil ha indicado que se trata de una compra que ha supuesto un ahorro de en torno a 700.000 euros y se incoporará a la flota del parque de bomberos en los próximos tres meses.

Con esta última adquisición ya son cuatro los vehículos que ha renovado el parque en esta legislatura, una pick-up en 2015, una furgoneta de apoyo en 2016 y un cambión autobomba en 2017.