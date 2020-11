Coronavirus: Los hosteleros de Toledo se manifiestan este jueves contra el cierre de sus locales Consideran que las medidas de nivel III «son un cierre encubierto» y en muchos casos tendrán que echar el cierre

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) va a manifestarse este jueves en la capital regional, acto que comenzará a las 11 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, contra las nuevas medidas impuestas en el sector para frenar la propagación del coronavirus, lo que les ha obligado a cerrar sus locales al público, que solo pueden consumir en el exterior.

Tras salir de la plaza del Ayuntamiento, la manifestación discurrirá por el Arco de Palacio y se dirigirá al Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autónomo. Desde allí, se continuará el recorrido hasta la plaza de Zocodover, con destino a la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Según la AHT, las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria son «altamente perjudiciales para la hostelería, pues supondrá en la mayoría de los casos el cierre de los establecimientos y, no vienen acompañadas por ningún plan de ayudas para el sector», razón por la que ha decidido unirse a las movilizaciones programadas por la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

«La marcha no solo tiene por objeto evidenciar el desacuerdo del sector con las restricciones que están imponiendo y el cierre encubierto que se esconden tras las nuevas medidas de nivel III, sino pedir un plan de rescate para la hostelería que contemple ayudas directas a fondo perdido como se ha hecho en Francia o Alemania«.

La AHT entiende que el sector está siendo claramente perjudicado por las decisiones de las administraciones públicas y que ha llegado el momento de reivindicar en la calle las demandas. «Es cierto que tradicionalmente la hostelería no ha sido muy reivindicativa y le cuesta movilizarse, pero no es menos cierto que la situación actual es insoportable y que no queda otra salida que hacer públicas nuestras reivindicaciones».