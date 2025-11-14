Suscribete a
ABC Premium

Cedillo subraya que la 'Unidad San José de Cuidados Paliativos' será un recurso pionero en Toledo y Castilla-La Mancha

La presidenta de la Diputación, Concho Cedillo, destaca el impulso hacia una atención «más humana, integral y cercana»

La Diputación de Toledo destina 300.000 euros a la apertura de una Unidad de Cuidados Paliativos en la RSA 'San José'

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, participó en la inauguración de la Jornada de Formación Básica en Cuidados Paliativos: 'Enfoque integral del paciente al final de la vida'
La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, participó en la inauguración de la Jornada de Formación Básica en Cuidados Paliativos: 'Enfoque integral del paciente al final de la vida'

ABC

Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha anunciado que la nueva unidad de cuidados paliativos de la Residencia Social Asistida (RSA) llevará el nombre de 'Unidad San José de Cuidados Paliativos'. El recurso, que se pondrá en marcha próximamente, será la primera ... unidad de este tipo en un centro sociosanitario de Castilla-La Mancha

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app