Cedillo subraya que la 'Unidad San José de Cuidados Paliativos' será un recurso pionero en Toledo y Castilla-La Mancha

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha anunciado que la nueva unidad de cuidados paliativos de la Residencia Social Asistida (RSA) llevará el nombre de 'Unidad San José de Cuidados Paliativos'. El recurso, que se pondrá en marcha próximamente, será la primera ... unidad de este tipo en un centro sociosanitario de Castilla-La Mancha

Cedillo ha realizado este anuncio durante la inauguración de la Jornada de Formación Básica en Cuidados Paliativos: 'Enfoque integral del paciente al final de la vida', celebrada en el Centro Cultural San Clemente y dirigida al personal sanitario de las administraciones locales y, de forma especial, al de la RSA «San José».

Acompañada por el vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, y la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Elia Martínez, Cedillo ha destacado que la nueva unidad «representa un paso decisivo hacia una atención más humana, integral y cercana».

La presidenta ha puesto el acento en el carácter interdisciplinar de la jornada, que ha reunido a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares y personal de apoyo. Ha defendido que los cuidados paliativos «son esenciales en los últimos momentos de la vida del paciente» y que deben extenderse también a las familias, «que atraviesan un trance muy doloroso y necesitan acompañamiento profesional, espiritual y psicológico».

Cedillo ha agradecido «el compromiso y el trabajo de todas las personas que colaboran en esta formación», afirmando que con esta jornada «se pone un granito de arena más en el camino hacia la puesta en marcha de la Unidad San José de Cuidados Paliativos en la Residencia Social Asistida».

Inversiones en la RSA

Por su parte, el vicepresidente Daniel Arias ha subrayado la importancia de que los profesionales sociosanitarios tomen conciencia del valor de su labor. «Cuando interiorizamos que nuestra labor es relevante, se desarrolla mucho mejor», ha señalado, reiterando el compromiso de la Diputación para convertir la RSA 'San José' en un referente en Castilla-La Mancha, «mejorando infraestructuras y reforzando también el aspecto humano».

El Gobierno provincial ha expresado su orgullo por este proyecto, que cuenta con más de 300.000 euros de inversión y que permitirá habilitar una unidad pionera con 14 habitaciones individuales con baño privado, sala para familiares, espacios de trabajo profesional y un jardín interior.