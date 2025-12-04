Cáritas Toledo agradece el compromiso de las 'Empresas con Corazón': «Todos somos pequeñas luces en la oscuridad»

Cáritas Diocesana de Toledo dentro de su misión se encuentra el generar esperanza y oportunidades para las personas con las que está trabajando y acompañando, y también tiene como misión el promover la transformación de la sociedad, animando y contagiando a los distintos agentes ... para que se sumen a esta tarea y el tejido empresarial y de instituciones es fundamental en este camino que desde hace años se comenzó a realizar con el programa 'Empresas con Corazón'.

Por este motivo, con el objetivo de dar las gracias a las empresas y entidades privadas que colaboran con Cáritas Diocesana de Toledo, a través del Programa 'Empresas con Corazón', se celebró en el salón de concilios del Arzobispado de Toledo un acto de agradecimiento a las empresas y entidades privadas que están comprometidas con Cáritas, suscribiendo el convenio de 'Empresas con Corazón'.

Un acto que quiso ser un 'gran gracias' para todos los agentes empresariales e institucionales que comparten con Cáritas el compromiso de generar esperanza y oportunidades a las más de 14.000 personas que Cáritas Diocesana de Toledo beneficia en la Archidiócesis de Toledo.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, acompañado de la responsable del Programa Empresas con Corazón de Cáritas Diocesana de Toledo, Marisa Martínez, manifestó a los empresarios y representantes de entidades presentes que «todos somos pequeñas luces en la oscuridad del mundo y con vuestras pequeñas grandes acciones podéis dar esperanza a muchas personas».

Por su parte Marisa Martínez comentó que gracias a «vuestras empresas con Corazón, a nuestros socios y donantes, gracias a todos el año pasado hemos podido desde el Centro Virgen del Sagrario distribuir más de un millón de euros en alimentos y productos de primera necesidad a más de 2.000 familias necesitadas que atendemos en todas las Cáritas parroquiales de la archidiócesis y en nuestros albergues, comedores sociales y centros diocesanos.

Según Marisa Martínez «gracias a todas las personas que se acercan a Cáritas pidiendo ayuda, con la confianza de que en Cáritas que es la Iglesia van a encontrar no solo una ayuda económica o de alimentos, también una gran familia que estará siempre a su lado. Porque saben que para Cáritas no son números son personas».

Los asistentes a este sencillo y emotivo acto recibieron un bolígrafo de damasquino donado por Anframa, y un detalle preparado desde el Centro de Distribución Virgen del Sagrario de Cáritas.

Empresas y entidades premiadas

Al acto asistieron unas 40 empresas y entidades privadas. Las empresas y entidades con «corazón» de Cáritas son: Nutrave, Adade, Construcciones Lozoya, Patronato Fundación «Memoria Benéfica Manuel de Vega» (Funcave), San Román Grupo de Empresas, La Tribuna de Toledo, Obrador Santo Tomé, Schreiber Foods España, Mercadona, Delaviuda, Grupo Tello Alimentación, Velázquez Digital, Caixabank, Unicaja, Apiener Energía, La Abuela Marga, Pan Milagros, Fundación Acompartir, LaComma Ibérica, Incarlopsa, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Quirón Salud, Huevos Guillén, Colegio Oficial de Aparejadores, Alcampo, La Despensa Supermercados, Haricaman, SF Motor, Suministros Hermanos García-Velasco, Obrador Lara, Conservas Cidacos, Solimat, Restoledo, Citysightseeing, Inael, Colegio Oficial de Veterinarios, Colegio Oficial de Médicos, Avícola Dorado, Anframa, Federación Empresarial Toledana, Gesgourmet, Pago Valle de los Molinos, Quesos Esperanza del Castillo, Congelados Delfín, Carnes Copado, Get Brit!, Zertia Auditores, Glogevi, Action y Serafín Mayoral.