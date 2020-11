Castilla-La Mancha El PSOE pide en un vídeo ayuda a la ciudadanía para vencer al coronavirus «De nada servirán los recursos empleados, el sacrificio de sanitarios, hostelería, colegios o familias si tú, si nosotros, si todos, no cumplimos, si no aplazamos las celebraciones y las fiestas en casa unos meses o si nos relajamos con las mascarillas»

El PSOE de Castilla-La Mancha ha publicado un vídeo en el que pide ayuda a la ciudadanía para vencer a la segunda ola de la pandemia de la Covid-19. En este contexto de dificultad y ante «un enemigo que aprovecha cualquier resquicio para atacarnos», los socialistas castellanomanchegos destacan las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de García-Page para intentar frenar la expansión del virus.

Entre otras, subrayan que «hemos llenado nuestros almacenes de material de protección con la única ley en España de reservas obligatorias», la Ley de Reserva Estratégica de Material Sanitario. También ponen en valor la contratación de 7.000 profesionales sanitarios más desde el inicio de la pandemia y añaden: «hemos multiplicado por ocho nuestro número de respiradores para tener camas UCI para covid en todos nuestros hospitales».

No obstante, advierte el vídeo de que «de nada servirán los recursos empleados, el sacrificio de sanitarios, hostelería, colegios o familias si tú, si nosotros, si todos, no cumplimos, si no aplazamos las celebraciones y las fiestas en casa unos meses o si nos relajamos con las mascarillas».

Los socialistas castellanomanchegos insisten en que «muchos negocios, muchas familias, nuestras residencias, nuestros colegios se están esforzando y sacrificando enormemente para protegernos», si bien «el virus aprovecha cualquier hueco para colarse», afectando a las personas más vulnerables.

Y concluyen que «nuestros sanitarios, nuestros héroes de marzo, no pueden solos», por lo que instan a la ciudadanía a «ayudarles en la primera línea de combate» porque «si cumplimos, vencemos».