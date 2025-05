La Cofradía del Valle recuerda su fiesta con un emotivo vídeo sobre su historia

El viernes no se oirá en la ciudad el repique de la campana de la ermita del Valle y no habrá tostones, quinolas, limonada, cervezas con amigos, comidas en el campo y políticos paseando entre la multitud, pero la Cofradía de la Virgen del Valle no quiere olvidarse de su romería, la más popular de la ciudad, que ha tenido que suspenderse, como todo, por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Para recordar que este lunes comenzaría el tradicional triduo ha publicado en su canal de Youtube un emotivo vídeo con imágenes que ofrece una visión conmemorativa de la Fiesta de Nuestra Señora del Valle, su romería, su tradición y la importancia espiritual de la Virgen. El vídeo está dedicado, de forma especial, a todos aquellos que han padecido el Covid-19, bien por sí mismos, bien en sus familia: «Que este vídeo sirva como oración por las almas de todos cuantos han fallecido y como consuelo en su dolor», afirman en sus redes sociales.

La cofradía quiere regalar a todos los toledanos este vídeo para, aunque sea desde una pantalla disfrutar de la fiesta desde lo espiritual y desde lo popular, desde el fervor y desde la tradición. Aprovechan también «para hacer un pequeño homenaje al cardenal don Marcelo González Martín , que hace este 2020 veinticinco años que terminó su pontificado en nuestra archidiócesis».

Noticias relacionadas La romería del Valle de Toledo se suspende por el coronavirus

Más temas:

Emitas

Toledo