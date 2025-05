«En la catedral no vivimos para hacer negocio»

El deán de la catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer , se ha mostrado este jueves dolido con las críticas de aquellos que cuestionan la actividad económica del templo primado, tras hacerse públicas las enormes pérdidas que ha sufrido durante la pandemia, más de dos millones de euros.

En un tono moderado y con argumentos, el deán explicó durante la presentación del Octavario de la Virgen del Sagrario, la importancia de la catedral para la ciudad de Toledo, su turismo y su economía también fue muy claro contra los que atacan de «forma superficial» y «disparan su descontento» contra la Iglesia. «Ningún canónigo vive en la opulencia y no trabajamos para hacer negocio», dijo Ferrer, que reconoció que a día de hoy la actividad turística en el templo primado no llega al diez por ciento y «los gastos no se han redudido al noventa por ciento». Sin embargo, han decidido abrir, como siempre, para mantener vivo un patrimonio que genera ingresos para toda la sociedad toledana, pero «nos duelen las críticas y los ataques después de todos los esfuezos». «Nuestro interés es evangelizar, transmitir el cristianismo y dar testimonio, pero también colaboramos para el sostenimiento de las iglesias más pobres, con un sentimiento de solidaridad y responsabilidad social».

Juan Miguel Ferrer recordó también que la catedral invierte en conservación y, además, mantiene muchos puestos de trabajo en la ciudad, tanto directos, de limpieza y mantenimiento, como indirectos, que continúan trabajando estos días difíciles al cien por cien.

