«Da pena pasear por el Casco Histórico de Toledo con las calles absolutamente vacías; personas sufriendo y pasándolo mal económicamente hablando mientras alguien se permite el lujo de ver con buenos ojos que Gran Bretaña y Alemania pidan a sus ciudadanos que no vengan a España»

Aquí no dimite nadie. Cuando lo escuché no daba crédito. El señor Simón, «gurú» de la epidemiología de nuestro país, valora positivamente que no tanto Gran Bretaña como Alemania veten a España en materia turística.

Escrito suena todavía más ridículo que escuchándolo de su propia boca. La solución aportada es la de cerrar España al turismo exterior, cerrar las fronteras y evitar que nos visiten los turistas para evitar contagios externos.

Hasta sus propios compañeros de partido han reconocido que no tuvo, precisamente, unas declaraciones apropiadas pero ¿es suficiente con ello?. En muchos países del mundo, una metedura de pata de esa magnitud supondría una dimisión o cese fulminante.

Cientos de miles de personas viven del turismo en este país y, obviamente, esto no se recupera con declaraciones de este calado. Es tan ridículo como decir que la mejor forma para luchar contra el colesterol es dejar de vender carne de cerdo y para terminar contra la diabetes la única solución es no vender tartas y pasteles. Ridículo Castilla-La Mancha también es un destino turístico de primer nivel. Toledo y Cuenca son ciudades patrimonio, tenemos reservas naturales y parques nacionales envidiados en todo el mundo que, lamentablemente están desérticos en este momento.

Da pena pasear por el Casco Histórico de Toledo con las calles absolutamente vacías. Las tiendas de souvenirs cerradas, los guías parados, los museos vacíos y los hoteles y restaurantes al relentí con ERTES que no se han podido recuperar; es decir, personas sufriendo y pasándolo mal económicamente hablando mientras alguien se permite el lujo de ver con buenos ojos que Gran Bretaña y Alemania pidan a sus ciudadanos que no vengan a España.

Lo mejor que podría pasar es que los epidemiólogos se dediquen a parar la evolución del virus, los políticos a hacer política y los técnicos a fomentar el turismo ya que, lamentablemente, aun algunos no se han dado cuenta que el sol, la playa, el patrimonio y nuestras tradiciones son una fuente casi inagotable de negocio, un negocio que está en horas muy bajas y que estas declaraciones no ayudan a solucionar el problema.

De qué sirve que García-Page y Patricia Franco fomenten el turismo en Castilla-La Mancha si luego nos encontramos con estas salidas de tono. Unas declaraciones de ese tipo se comen todos los esfuerzos que están haciendo las comunidades autónomas para enmendar la situación.

¡Por Dios, que las cosas cambien y que, de vez en cuando desde el Gobierno de España también se mire a lo que se hace desde las administraciones regionales! Falta nos hace.