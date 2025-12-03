Seis afectados por inhalación de humo en Cabanillas del Campo tras un incendio en un almacén de fontanería

Seis personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras incendiarse un almacén de fontanería situado en la planta baja de un edificio de tres alturas de la calle San Blas en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias ... 112 de Castilla-La Mancha, que ha recibido el aviso a las 16:38 horas de este miércoles, la Policía Local han desalojado a los cinco vecinos del bloque, todos afectados por el inhalación de humo, además de un agente. Tras ser atendido por los servicios sanitarios en el lugar, a todos ellos se les ha dado el alta, excepto a una mujer que ha sido trasladada al hospital de Guadalajara.

Aún se desconocen las causas del incendio, ya controlado, pero los bomberos siguen trabajando en su extinción. En el operativo de emergencias han intervenido los bomberos de Azuqueca de Henares, Guardia Civil, Policía Local de Cabanillas, una UVI, el equipo médico de Urgencias del centro de salud de Cabanillas y dos ambulancias de soporte vital básico.

