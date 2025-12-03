Suscribete a
ABC Premium

Seis afectados por inhalación de humo en Cabanillas del Campo tras un incendio en un almacén de fontanería

Se ha desalojado a cinco personas de las viviendas del edificio y los bomberos ya han controlado el fuego, aunque siguen trabajando en la extinción

Incendio en Toledo: la familia del piso afectado es realojada en un hotel y el resto de vecinos están ya todos en sus casas

El 112 ha reciibido el aviso pasadas las cuatro y media de la tarde de este miércoles
El 112 ha reciibido el aviso pasadas las cuatro y media de la tarde de este miércoles abc

ABC

Guadalajara

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Seis personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras incendiarse un almacén de fontanería situado en la planta baja de un edificio de tres alturas de la calle San Blas en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias ... 112 de Castilla-La Mancha, que ha recibido el aviso a las 16:38 horas de este miércoles, la Policía Local han desalojado a los cinco vecinos del bloque, todos afectados por el inhalación de humo, además de un agente. Tras ser atendido por los servicios sanitarios en el lugar, a todos ellos se les ha dado el alta, excepto a una mujer que ha sido trasladada al hospital de Guadalajara.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app