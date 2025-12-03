El Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca recupera su esplendor gracias a la Fundación Iberdrola España

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid ha finalizado la restauración del Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca, una obra renacentista de Diego de Tiedra (1551-1552) y una de las piezas ... más valiosas del patrimonio artístico de la Catedral.

Según ha informado AsComunicación en nota de prensa, el retablo ha sido reinstalado en su ubicación original, recuperando su esplendor y garantizando su conservación para las generaciones futuras.

El retablo con una altura aproximada de 3,5 metros y 2,5 metros de ancho está formado por un sotabanco inferior, banco y primer cuerpo, seguido de un segundo con sus tres calles y un montante. Destacan las pinturas de los tableros de los Apóstoles, realizadas por los artistas Gonzalo de Castro, Martín el Viejo y Gonzalo Gómez y las molduras y relieves del escultor Giraldo de Flugo.

El proyecto, valorado en 12.000 euros, ha durado más de dos años y ha incluido un exhaustivo estudio técnico, limpieza y consolidación de estructuras, estabilización de policromías y reintegración cromática, respetando su aspecto original.

El director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, ha indicado que «creemos en los jóvenes, en su formación y su empleabilidad» y, por ello, esta iniciativa brinda oportunidades para el empleo y garantías de continuar contribuyendo «a la recuperación y conservación de nuestra cultura, nuestros valores y la protección de nuestro legado común: nuestro patrimonio».

Por su parte, el obispo de Cuenca, José María Yanguas Sanz, ha destacado que la Capilla de Apóstoles de la Catedral de Cuenca «luce hoy en su original esplendor, requiriendo así una nueva visita para admirar con detenimiento su belleza recobrada».

A su vez, el deán de la Catedral de Cuenca, José Antonio Fernández, ha señalado que esta no es solo «una magnífica restauración, sino también un acuerdo de colaboración ejemplar que nos permite preservar esta pieza única para futuras generaciones».

Por último, el director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, Luis Priego, ha concluido asegurando que este trabajo «refleja la excelencia formativa y profesional de todos los alumnos que pasan por nuestra Escuela y, además, refuerza la importancia de la colaboración entre instituciones para salvaguardar nuestro preciado patrimonio nacional».