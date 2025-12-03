Suscribete a
ABC Premium

El Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca recupera su esplendor gracias a la Fundación Iberdrola España

La obra renacentista de Diego de Tiedra (1551-1552) vuelve a su ubicación original tras un exhaustivo estudio técnico, limpieza y consolidación de estructuras

La catedral de Cuenca despide a Gustavo Torner, el polifacético maestro de la abstracción

Alumnos que han restaurado el Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca
Alumnos que han restaurado el Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca ABC

ABC

Toledo

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid ha finalizado la restauración del Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca, una obra renacentista de Diego de Tiedra (1551-1552) y una de las piezas ... más valiosas del patrimonio artístico de la Catedral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app