Perico Delgado está en contra del «genocidio de Gaza», pero critica que paguen los ciclistas y La Vuelta

Perico Delgado ha asistido en Albacete a la presentación de la la V edición de la Gran Fondo Internacional Cicloturista Sierra de Albacete

El exciclista y comentarista deportivo Perico Delgado ha aprovechado la presentación de la V edición de la Gran Fondo Sierra de Albacete para pronunciarse de nuevo sobre los incidentes que marcaron el final de La Vuelta a España. «Todos los corredores que estaban allí como toda La Vuelta a España están en contra de lo que está pasando» en Gaza, ha declarado, al tiempo que ha mostrado su rechazo a las protestas que interrumpieron la competición y a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, a las que calificó de secundarias.

«Yo estoy en contra del genocidio», subrayó Delgado, que defendió que «echar la culpa a quien no tiene capacidad es esquivar la propia responsabilidad«. »Creo que es un problema diplomático muy importante y que son otros organismos los que deberían de tomar medidas. Nosotros somos infelices ciudadanos que vivimos con angustia y una pena enorme lo que está pasando», sentenció

Las palabras del exganador del Tour llegan horas después de la publicación de un informe de la Comisión de Investigación de la ONU, que concluye que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza tras constatar cuatro de los cinco criterios que lo definen.

Consecuencias para el ciclismo

Delgado advirtió de que las protestas ya tienen efectos en el ciclismo español. La Unión Ciclista Internacional, dijo, se plantea retirar el carácter internacional de pruebas como la Copa del Mundo de CicloCross en Benidorm. «Seguramente al organizador de esa carrera le pongan muchas pegas para que siga teniendo ese carácter internacional por la seguridad del deportista», apuntó.

El excorredor lamentó también que La Vuelta acabase «sin un final feliz», un hecho que consideró «una tristeza para todos los aficionados» y especialmente para el ganador Jonas Vingegaard, obligado a celebrar su victoria en un hotel de las afueras de Madrid en lugar de en la tradicional fiesta en Cibeles.

«Yo recuerdo cuando gané el Tour de Francia en París sonando el Himno Nacional. Es un momento imborrable y Jonas Vingegaard tras un esfuerzo que hizo durante tres meses se ha quedado sin ese momento de gloria», expresó. En este sentido, insistió en que no comprende «que haya gente que se sienta orgullosa, me da igual si es un político como una persona de la calle, por haber parado La Vuelta» con unas manifestaciones que calificó de «violentas» y que se saldaron con 22 agentes de la Policía Nacional heridos.

Gran Fondo Sierra de Albacete 2026

La presentación en el recinto ferial de la capital sirvió también para anunciar la quinta edición de la Gran Fondo Internacional Cicloturista Sierra de Albacete, que se celebrará el sábado 6 de junio de 2026. La cita, organizada con la colaboración del Club Ciclista Onturense, reunirá a unos 2.200 participantes.

La prueba tendrá salida en Riópar y recorrerá enclaves como Alcaraz, Peñascosa, el santuario de Cortes, Alpera y Molinicos. El vicepresidente provincial, Fran Valera, la definió como «un escaparate de lo que es nuestra sierra y que sirva para poner en valor los recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos» de la provincia.

Delgado aseguró haberse sorprendido al descubrir este entorno natural, «un sitio mágico» que contrasta «con las llanuras y rectas eternas» con las que habitualmente se identifica a Albacete. Invitó además a los aficionados a visitar «lo que es un pulmón de la naturaleza y un rincón maravilloso de la geografía española», que defenderá sea incluido en futuras ediciones de La Vuelta a España.