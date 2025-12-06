Una manera didáctica y entretenida de conocer el edificio de las Cortes de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha han inaugurado este sábado, Día de la Constitución, una nueva actividad. Se trata de visitas teatralizadas al antiguo convento de San Gil, un recorrido con actores del Laboratorio Teatral Tespis, que han explicado en cinco localizaciones del edificio, ... los diferentes usos que ha tenido el actual Parlamento de la región.

Tres grupos de 40 ciudadanos, que previamente se han inscrito en la actividad, han asistido a las recreaciones sobre cuestiones históricas relativas a la ciudad de Toledo y Castilla-La Mancha, ha explicado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, «una manera didáctica y entretenida de conocer la historia del edificio que alberga la soberanía popular de Castilla la Mancha».

Así, los integrantes del primer grupo, citado a las 10:30 horas, ha comenzado la recreación junto al nuevo edificio, que alberga a los grupos parlamentarios y se inauguró el 2 de julio de 1999. Allí una actriz se ha detenido junto a unos arcos descubiertos cuando comenzaron las obras en 1996, donde se hallaron unas letras hebreas, ahora tapadas para su conservación. De ahí han llegado a la sala de comisiones, donde se ha hablado de las primeras Cortes que se constituyeron en el mundo. Fue en León, en el año 1188.

Cinco representaciones en el recorrido A lo largo de la visita al edificio se han realizado cinco representaciones, dos sobre estas líneas. Arriba, los participantes en la primera visita de la mañana Cortes CLM, ABC

Después, tras pasar por la sala donde se reúne la Mesa de las Cortes y una impresionante terraza con vistas al puente de San Martín, lugar en el que dos actores han narrado dos leyendas sobre Toledo, los visitantes se han trasladado al edificio original, a la iglesia del convento de san Gil, que alberga el salón de plenos de la Cámara, lugar para otra representación. Bellido, décimo presidente de la institución, ha acompañado a los participantes durante todo el recorrido, escuchando las «curiosas y amenas» historias del edificio del siglo XVII, que también fue cárcel en el siglo XIX.

Ha sido una peculiar y sorprendente manera de conmemorar el 47 aniversario de la Constitución Española por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha, que esta año celebraron el acto institucional el pasado día 3, coincidiendo con el Día de la Discapacidad, con la asistencia del presidente Emiliano García-Page y todas las instituciones de Castilla La Mancha,.

Además el edificio se iluminará tres noches (días 5, 6 y 7 de diciembre), la última en homenaje a la Academia de Infantería que el día 8 celebra su patrona, la Inmaculada. Y hay que añadir otra actividad, una exposición de fotoperiodismo de 40 años de la agencia EFE en Castilla-La Mancha, «que recrea a la perfección lo que ha sido la evolución de nuestra región con diferentes momentos, algunos muy positivos, algunos muy dramáticos, pero que han ido construyendo una identidad comunitaria regional complementaria con la identidad nacional», ha concluido Pablo Bellido.