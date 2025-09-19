Castilla-La Mancha, Valencia y el Ministerio de Industria se unen para evitar los despidos de Mahle en Motilla del Palancar

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, se ha pronunciado este lunes sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la multinacional alemana Mahle, que supondrá la salida de 740 empleados en España: 550 en la planta de Motilla del Palancar (Cuenca) y otros 190 en Paterna (Valencia).

Franco ha explicado que, desde que tuvo conocimiento de la noticia, el Ejecutivo autonómico ha intentado «revertir o al menos retrasar» la decisión para ganar tiempo y articular un plan de reindustrialización que permita mantener la actividad en un sector estratégico como el de la automoción y su transformación hacia el vehículo eléctrico.

«Durante estos días he estado en contacto tanto con la empresa como con los sindicatos y me he puesto en comunicación con los ministerios de Industria y de Trabajo para intentar establecer una respuesta institucional. No ha sido posible frenar el anuncio, pero sí hemos solicitado conjuntamente con el Ministerio de Industria, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha una reunión con los máximos responsables en Alemania para trabajar alternativas de futuro», ha afirmado.

La consejera ha lanzado un mensaje de apoyo a los trabajadores y sus familias, recordando que el cierre no solo impactará en los 550 empleos directos en Cuenca, sino también en las empresas subcontratadas de la comarca. «Vamos a sentarnos para buscar un plan de futuro, un plan de reindustrialización, y debo decir que el ministerio también está muy implicado», ha subrayado.

En relación con los 40 millones de euros recibidos por Mahle a través del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y el Programa Moves Singulares, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Franco ha señalado que el Ministerio de Industria, encargado de gestionar estas ayudas, «está al tanto de la situación».

Referencia al caso de Eserman en Puertollano

Patricia Franco también ha recordado el conflicto de la empresa Eserman en Puertollano (Ciudad Real), cuyos trabajadores continúan en la incertidumbre tras la decisión de Repsol Química de reconvertir su logística sin garantizar la continuidad de estos empleos.

«Mi recuerdo y acompañamiento está también con las personas de Eserman. Estamos con ellos, con sus familias, y seguiremos trabajando para que permanezca la actividad industrial en nuestra región», ha asegurado.

Contexto económico

La consejera ha lamentado que estos anuncios de ajuste se produzcan «en un momento en que Castilla-La Mancha registra las mejores cifras de población activa, de ocupación y de descenso del desempleo». Ha destacado, además, que el indicador de la cifra de negocios de la industria creció un 3,3 % en la región, por encima de la media nacional.

«Queremos seguir fortaleciendo nuestras capacidades industriales en un sector que compite en un mercado internacional complejo, y al mismo tiempo garantizar los empleos generados en Motilla, Puertollano y en toda Castilla-La Mancha», ha concluido.