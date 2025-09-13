La Junta niega que se vaya a cerrar ningún punto de atención urgente de Atención Primaria en la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desmentido de forma «tajante» que se vaya a cerrar ninguno de los Puntos de Atención Permanente que existen en la región.

Así lo ha manifestado este sábado en Sigüenza la directora general de Atención Primaria, Ángeles Martín Octavio, respecto a las declaraciones que vienen realizando en los últimos días dirigentes del Partido Popular en relación a los puntos de atención de urgencias de Atención Primaria en el ámbito rural.

Martín Octavio ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de los municipios aludidos y ha pedido al Partido Popular «responsabilidad y no utilizar la sanidad como arma arrojadiza difundiendo informaciones sin rigor y con el único objetivo de generar alarma entre la población con una prestación esencial como es la atención sanitaria«.

La directora general se ha referido al proyecto de Orden de modificación del Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha, que en este momento está sometido a información pública y del que los dirigentes del PP han querido realizar «una interpretación torticera».

Ángeles Martín ha explicado que, en lo relativo a la delimitación de las Zonas Básicas de Salud, el Anexo del Proyecto de Orden sólo afecta a las Zonas que en él se expresan y que en lo relativo a los Puntos de Atención Permanente (donde se da atención continuada a la población) la delimitación debe realizarse mediante resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, siendo necesario derogar las órdenes vigentes relacionadas con los puestos de atención permanentes. Con todo, dichas órdenes mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de la resolución para garantizar la continuidad del servicio, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata, ha insistido, de un cambio «meramente formal y por seguridad jurídica pero no supone en absoluto el cese en la prestación de los Puntos de Atención Permanente que existen«, tal y como garantiza normativamente, ha precisado, la 'Disposición transitoria segunda' del texto.

La directora general ha incidido en el compromiso del Gobierno regional y el Sescam con la mejora continua de la prestación de servicios y el fortalecimiento de los recursos disponibles, y ha acusado a los dirigentes del PP de olvidar que el único intento de cierre de Puntos de Atención Continuada en Castilla-La Mancha se produjo en 2013 durante el gobierno del PP, presidido en ese momento por María Dolores de Cospedal.