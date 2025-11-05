La Guardia Civil desarticula en Cuenca una red de ciberestafadores que operaba a nivel nacional e internacional

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco, con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, por su presunta implicación en una red de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), una modalidad delictiva basada en la interceptación de ... comunicaciones entre empresas para manipular facturas legítimas y desviar transferencias a cuentas controladas por los estafadores.

La operación, denominada Crossbank, ha sido desarrollada por el Equipo EDITE y el Equipo @ de la Guardia Civil de Cuenca. La investigación se inició tras la denuncia presentada en abril de 2025 por el administrador de una empresa con sede en Cuenca, que alertó de una transferencia fraudulenta superior a los 25.000 euros realizada tras la manipulación de una factura enviada por correo electrónico.

A raíz de esta denuncia, los agentes detectaron otros casos similares en distintos puntos del país, donde varias empresas habían sido víctimas del mismo método delictivo. Las pesquisas permitieron identificar a ocho personas como presuntas autoras de delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil de Cuenca consiguió así desmantelar una red dedicada a las estafas informáticas tipo BEC y al blanqueo de capitales mediante falsas ofertas de empleo. En el transcurso de la investigación se interceptaron fondos bancarios por un valor cercano a los 100.000 euros, que iban a ser transferidos a cuentas nacionales e internacionales.

Las diligencias han correspondido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cuenca.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en las transacciones digitales, evitando acceder a enlaces sospechosos, facilitar datos bancarios por medios no verificados o aceptar ofertas de empleo sin respaldo legítimo.