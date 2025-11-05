Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Lobato asegura que no conoce a García Ortiz ni «a nadie» de la Fiscalía

La Guardia Civil desarticula en Cuenca una red de ciberestafadores que operaba a nivel nacional e internacional

opercióm crossbank

Los implicados están acusados de delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal

Castilla-La Mancha: más delitos sexuales, más cibercrimen y más denuncias en el primer semestre de 2025

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

La operación ha sido desarrollada por el Equipo EDITE y el Equipo @ de la Guardia Civil de Cuenca
La operación ha sido desarrollada por el Equipo EDITE y el Equipo @ de la Guardia Civil de Cuenca

ABC

Toledo

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco, con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, por su presunta implicación en una red de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), una modalidad delictiva basada en la interceptación de ... comunicaciones entre empresas para manipular facturas legítimas y desviar transferencias a cuentas controladas por los estafadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app